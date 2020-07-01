瀑布下畢業典禮 茶山國小歡送唯一畢業生

位於嘉義縣阿里山的茶山國小，今年只有一名畢業生王俊淳，茶山部落的族人今天為他在茶山珈雅瑪瀑布，舉辦水上的畢業典禮，趣味十足，還烤全豬慶賀。

嘉義縣茶山國小校長鄭佩茜表示，全校有13名學生，今年只有一名畢業生，由於茶山是原住民的部落，畢業典禮是村裡的大事，加上天氣炎熱，大家決定到茶山珈雅瑪瀑布，舉辦一場特別的畢業典禮，參加的人都可以泡水清涼一下。

鄭佩茜說，頒獎方式也跟其他的學校不一樣，獎品放在珈雅瑪瀑布下，畢業生游泳過去才能拿到，全校學生陪著今天畢業的王俊淳，游去拿到獎品，過程滿是笑聲，趣味十足。

這場瀑布下的畢業典禮，是茶山村長李立德、社區發展協會理事長方正華與部落長老一起討論決定的，全村的人來了一半，並且提供各式美食，還烤全豬慶賀。

鄭佩茜說，今天村長與她都坐著船筏在水上致詞，致完詞就直接跳下水。畢典儀式結束後，大家更在水中打起了水戰，度過一場終身難忘的畢業典禮。