搭船出海逛家鄉 貢寮國小難忘畢業禮

貢寮區貢寮國小靠近山區，卻一直沒機會到海上看看自己的家鄉，在龍門里長及貢寮區漁會協助下，今年國小部、幼兒園畢業生都坐上觀光漁船出海港逛家鄉，除了能欣賞到波濤洶湧時漁民的辛苦，還有美麗的海洋生物與龍洞攀岩場，讓孩子們有個難忘的畢業禮。

貢寮國小校長陳承賢表示，貢寮國小的學生們大多居住鄉野間，平時生活圈距離海洋較遙遠，為了讓孩子們更認識貢寮區的海上文化，龍門里長吳世揚與貢寮區漁會合作，開了一艘觀光漁船，帶著今年的畢業生們一同出海，一路上驚奇又有趣，非常感謝里長與漁會帶給學生畢業禮的用心。

貢寮區長鍾耀磊表示，這次跟著貢寮國小附設幼兒園的小朋友們一同上船，學生第一次近距離看海浪，興奮地和老師拍照，在漁會的導覽下，大家看見辛苦打魚的漁船、划著獨木舟的遊客，還有世界級特殊地形的龍門攀岩場，這次的海上之旅，呈現出截然不同的貢寮面貌。

一行人在海巡署的檢查下，回到了澳底漁港，雖然短短一小時的往返，卻能看到許多可愛生物，認識到港邊的藤壺、牡蠣，還有鮮豔的熱帶魚，讓小朋友們好開心，充實的畢業小旅行，也留下了難忘的回憶。