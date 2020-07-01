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水里商工身體力行玉山學 三階段篩選成功登頂主峰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山學是一門登山的課程，水里商工平寺從古道巡禮開始，訓練學生體力、認識山林環境。圖／水里商工提供
玉山學是一門登山的課程，水里商工平寺從古道巡禮開始，訓練學生體力、認識山林環境。圖／水里商工提供

國立水里商工是最靠近玉山腳下的高職，8年前得到玉山國家公園協助下，在校內推動「玉山學」，每年6月都有選派學生挑戰攀登玉山主峰，並視完成這項任務為個人的榮耀，今年由校長徐文法率領師生、家長會及玉管處志工一行37人，昨天登山隊第7度順利完成登頂主峰。

水里商工指出，玉山學是一門登山的課程，從古道巡禮開始，藉由水里到魚池的古道健行，訓練學生體力、認識山林環境，並沿途淨山外，第二階段攀登「小百岳」集集大山，通過來回30公里、長達7到8小時路程的學生，才能進入第三階段挑戰合歡山行程，最後才要篩選登頂玉山的同學。

同學賴钰雲表示，「能成功攀登玉山是個人毅力的堅持和展現，玉山行讓我終身難忘，相信往後人生發展，我的決心會比別人強；遇到困難，我都會有能力迎刃而解。」最後挑戰攀登台灣第一高峰玉山，實現自己的夢想外，也從攀登玉山中體會出敬愛玉山、清淨玉山的山野教育。

國立水里商工是國內少數成立玉山研究社的學校，8年前起，在校招募有興趣的學生入社學習，分三階段培養對環境教育、自然生態、登山知識的了解，參加學生必須完成4個階段的課程，第一階段為水沙連古道初體驗；第二階段是集集大山路程來回15公里的耐力大考驗；第三階段為合歡山的高山症測試；第四階段是在登玉山前1個月進行每周三次3000至5000公尺的跑步訓練，培訓自我挑戰極限的能力。

玉山學是一門登山的課程，水里商工平寺從古道巡禮開始，訓練學生體力、認識山林環境。圖／水里商工提供
玉山學是一門登山的課程，水里商工平寺從古道巡禮開始，訓練學生體力、認識山林環境。圖／水里商工提供
玉山腳下的國立水里商工年年組成登山隊登頂，昨天第7度順利完成登頂主峰。圖／水里商工提供
玉山腳下的國立水里商工年年組成登山隊登頂，昨天第7度順利完成登頂主峰。圖／水里商工提供

玉山國家公園 合歡山 集集

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