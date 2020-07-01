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伸港大同國小畢業典禮 3醫學院學長姐返校報佳音

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化東芳國小今天畢業典禮，新教室「芳星樓」也啟用。記者林敬家／攝影
彰化東芳國小今天畢業典禮，新教室「芳星樓」也啟用。記者林敬家／攝影

彰化縣今天國小舉行畢業典禮，伸港鄉大同國小畢業校友中，今年有3人考進醫學院，對偏鄉學校學生來說相當難得，退休校長王豐成促成校，3名學長姐回到校內鼓勵學弟妹，他們雖然成績優異，但都鼓勵學弟妹多方嘗試，找到自己最適合的位置。

王豐成2015年從大同國小退休，在這之前他找來在地愛心人士組成學校的後援會，籌募善款作為學校弱勢學生的基金，他說，大同國小學生有不少家庭從事農漁業，生活辛苦，需要更多資源協助，學生放學不上補習班，都是老師課後輔導，希望用教育翻轉人生。

今年考上台大醫學系的黃靖恩、高雄醫學院牙醫系的林彥旻、中國醫學院藥學系柯沛岑今天返校參加學弟妹畢業典禮，在地企業伸仁紡織公司董事長白燦榮過去17年捐助了伸港5所國中小學將近700多萬元的獎助學金與急難救助金，為讓成績優異學生不中斷，他還直接捐給彰化女中百萬獎學金，作為伸港子弟學習基金，黃靖恩、柯沛岑都受惠。

黃靖恩鼓勵學弟妹，成績不是唯一的路，但要努力續嘗試，找到自己想做的事；柯沛岑也說，國小畢業也許還不知道想做什麼，但可以努力去做，未來再慢慢探索，或許努力不值得被提起，但不努力就沒有成功的機會。

彰化縣長王惠美今天也連跑多間學校參加學生畢業典禮，獻上祝福，彰化東芳國小今天正好是老舊校舍重建，教室「芳星樓」啟用，將有助學生在更好的環境學習，王惠美叮嚀學生，畢業不是學習的結束，而是另一段學習的開始，順利成功時仍要保持平常心，遇逆境挫折時也要正向思考、激勵自己、繼續努力、樂觀進取，為自己開創未來的康莊大道。

伸仁紡織公司董事長白燦榮過去17年捐助了伸港5所國中小學將近700多萬元的獎助學金與急難救助金，今天出席大同國小畢業典禮。記者林敬家/攝影
伸仁紡織公司董事長白燦榮過去17年捐助了伸港5所國中小學將近700多萬元的獎助學金與急難救助金，今天出席大同國小畢業典禮。記者林敬家/攝影
大同國小畢業小有黃靖恩（左三）、林彥旻（中）、柯沛岑（右三）今天返校參加學弟妹畢業典禮。記者林敬家/攝影
大同國小畢業小有黃靖恩（左三）、林彥旻（中）、柯沛岑（右三）今天返校參加學弟妹畢業典禮。記者林敬家/攝影
彰化東芳國小今天畢業典禮，新教室「芳星樓」也啟用。記者林敬家／攝影
彰化東芳國小今天畢業典禮，新教室「芳星樓」也啟用。記者林敬家／攝影

醫學院 畢業典禮

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