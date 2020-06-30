大東國小種300棵可可樹 畢業生相約3年後採收
雲林縣大東國小今天舉辦畢業可不可畢業典禮，13名畢業生和大東國小校長翁文才等人種植300棵可可樹，象徵種下希望的種子，相約3年後回來採收。
大東國小畢業典禮從操場移師田野間舉行，由擊樂社演奏拉開序幕，機器人擔任禮賓遞送畢業證書。翁文才和13名畢業生、企業家拿起鏟子，種下可可樹苗，有畢業生許願身體健康等願望，度過一場難忘畢業典禮。
與學校合作的企業家張耀仁接受媒體聯訪表示，秉持企業社會責任，此次與全台20多家企業做公益，結合大東國小舉辦畢業可不可活動，在斗南鎮種植300棵可可樹，以行動力挺小農支持地方創生、支持偏鄉學校。
張耀仁指出，可可樹具有高經濟價值，聘請專業農民協助耕種，而可可樹要種植到第3年才可收成，學生今天不只是種樹，也是種下希望，3年後大家再相約回來採收。
參與此次活動的企業者詹秀葳勉勵畢業生，可可樹苗雖小，將它埋到土裡，吸引土壤、日照雨水磨礪與滋養，多年後將成為高經濟價值作物，期勉畢業生未來求學之路展翅高飛，開創自己的世界。
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