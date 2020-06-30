參加和平國小畢典送鳳梨酥 林右昌：助果農一臂之力

基隆市和平國小今天舉行畢業典禮，市長林右昌出席時除頒發市長奬，還送「鳳舞鷹揚」鳳梨酥給49位畢業生致賀，作為所有畢業生賀禮，助鳳梨果農一臂之力，同時希望每一位畢業生都能展翅高飛。

市府準備由聖心餐飲科製作「鳳舞鷹揚」鳳梨酥，作為所有畢業生賀禮，希望每一位畢業生都能展翅高飛，同時取其台語諧音「鳳梨有營養」，助鳳梨果農一臂之力。

「不能放棄每一個孩子，每一個孩子不應被放棄」，林右昌指出，今天特別來參加和平的畢典，因為是一所小學校，和平國小曾有美麗榮景，因少子化與環境變遷現變成小校，市府覺得和平島有潛力，近來有考古挖掘與歷史遺跡陸續被發現，這不僅是基隆，更是台灣珍貴資產。

林右昌表示，如何把教育與在地歷史文化結合，成為學習特色，這是學校未來發展方向。今天他向大家打氣並帶來強心針，未來藉由市府與教育處力量，投注於和平國小，結合政府與民間資源、現正推動國家重大建設計畫，改善教育環境，在學習過程獲更多支持。