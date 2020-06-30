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米粽搭仙草凍 宜蘭育英國小割稻品嘗傳統點心

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣蘇澳鎮育英國小推食農教育，今天體驗農民辛勤之苦與豐收之樂。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣蘇澳鎮育英國小推食農教育，今天體驗農民辛勤之苦與豐收之樂。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣蘇澳鎮育英國小周邊百分之80都是稻田，校方推食農教育，今天田間一堂課，就是手握鐮刀，彎腰割稻，汗水中，體驗農民辛勤之苦與豐收之樂，同時，在漢堡配可樂的速食文化衝擊下，小學生們綁製米粽，搭古早味仙草凍、米苔目、愛玉，品嘗割稻點心的傳統美味。

育英國小學區的蘇澳鎮龍德社區，昔日稱為「猴猴仔」，是傳統農村，校方與蘇澳地區農會合作，推動食農教育，稻田裡，金黃稻穗成熟，今天安排一堂課，就是人工割稻，手握鐮刀，彎下腰，緊握稻株，一把把收割，體會農夫刻苦耐勞精神，珍惜米食。

「誰知盤中飱、粒粒皆辛苦！」校方表示，透過系列課程，學童從小認識水稻的生態與生產關係，割稻邀耆老指導，展現早期農村孩童田間情感樂趣，進一步可以導正尊重土地倫理，愛護地球的觀念。

割稻辛苦，而有美食相伴，割稻後，在隆恩廟百人包粽，一身熱汗後，品嘗早期收割期米食點心，有仙草凍、米苔目、愛玉等，喚起傳統米食加工品的健康與美味。

校方指出，隨著西潮東漸，西式速食迅速佔據台灣飲食市場很大的比例，加上市場自由化後，進口稻米的壓力，導致國內水稻栽培面積節節下滑，在大口麵包、漢堡配合可樂下肚的同時，傳統米食健康又美味，課程計畫配合政府米食政策推動，從國小開始讓孩童認識國產良質米品質， 共同為水稻文化加持。

宜蘭縣蘇澳鎮育英國小周邊百分之80都是稻田，校方推食農教育，今天田間一堂課，就是手握鐮刀，彎腰割稻。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣蘇澳鎮育英國小周邊百分之80都是稻田，校方推食農教育，今天田間一堂課，就是手握鐮刀，彎腰割稻。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣蘇澳鎮育英國小今天田間一堂課，就是手握鐮刀，彎腰割稻，汗水中，體驗農民辛勤之苦與豐收之樂。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣蘇澳鎮育英國小今天田間一堂課，就是手握鐮刀，彎腰割稻，汗水中，體驗農民辛勤之苦與豐收之樂。圖／宜蘭縣政府提供

食農教育 蘇澳 漢堡

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