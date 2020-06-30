影/東陽國小畢典 37名畢業生搭機啟航通往幸福站

台中市大甲區東陽國小今天的畢業典禮，師生發揮創意，畢業生的胸花改成紙飛機，校長和家長會長扮機長，引領畢業生巡禮校園後，將紙飛機內自己寫的未來夢想紙條，放進時空膠囊，再和學弟妹相約25年後一起取回時空膠囊，檢視自己的夢想是否仍在，或已實現。

「各位旅客您好，前往未來的航班即將起飛。尚未登機的旅客請盡速登機，祝福您有段美好的航程！」東陽國小今天舉行畢業典禮，校長吳文芳和家長會長詹添安扮機長，37位畢業生扮搭機旅客，要飛向未來夢想。

校長吳文芳說，這是老師們發揮的創意，以夢想啟航成功飛翔為主題，為畢業生打造一座通往夢想的航廈，學校將邀請卡設計成專屬機票，二班共37位畢業生，拿師長特別為他們每位訂製的特別禮物，寫有姓名的個人專屬機票，還有每一位畢業生印有個人照片的客製化悠遊卡，祝福畢業生夢想啟航成功飛翔。

典禮前，畢業生佩戴的不是胸花，而是畢業生事前自己親手摺的紙飛機掛在胸前，由學弟妹幫忙別上，紙飛機裡寫的是每一位畢業生未來的夢想與不捨。

通過模擬的機場情境布置登機門進入會場，會場牆面上的班機時刻表上所列的是學校願景，勤於學、游於藝、立於德、發於愛、思於創。

典禮開始，畢業生李依宸化身空姐，她長大後的夢想就是當空姐，拖著裝有畢業生證書的登機行李箱交給扮機長的校長，希望每一位東陽畢業的學生適性揚才，構築屬於自我的天空。