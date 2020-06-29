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議員反映學校飲水機水溫超燙 侯友宜：馬上解決

中央社 / 新北29日電
新北市長侯友宜答詢時坦承在議員質詢下第一次看到這個問題，在高熱的天氣下，飲水機的水溫竟比洗澡的水溫還高，雖然已近暑假了，但仍一定要馬上有配套措施。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜答詢時坦承在議員質詢下第一次看到這個問題，在高熱的天氣下，飲水機的水溫竟比洗澡的水溫還高，雖然已近暑假了，但仍一定要馬上有配套措施。記者王敏旭／攝影

近來天氣炎熱，國中小學童水壼一下子就見底，學校飲水機的溫冰水溫實測超燙，引議員張錦豪抨擊並盼解決學童飲水問題。新北市長侯友宜坦承首次聽到，很重要，要馬上解決。

新北市議會進行市政總質詢，張錦豪反映國中小學童遇到的切身問題，也就是天氣炎熱，教室內沒有裝冷氣空調，室內溫度常達攝氏36度以上，但學校也沒有販賣機及福利社，學童上午自帶水壼一下子就見底。

張錦豪表示，學校的飲水機供不應求，往往來不及製溫冰水，他實測下，光冰水的溫度就達42度以上，超燙人，學童在無法補充充分水分下，極容易造成中暑等熱傷害。

侯友宜答詢時坦承在議員質詢下第一次看到這個問題，在高熱的天氣下，飲水機的水溫竟比洗澡的水溫還高，雖然已近暑假了，但仍一定要馬上有配套措施。

侯友宜表示，在高熱天氣下的補充水分問題很重要，尤其是體育課後更需要喝水，因此，一定要善用學校自立廚房等資源，起碼，廚房可事先煮好開水並降溫，或和民間業者合作供水，他會要求教育局一定要馬上解決問題，提供學童37度的體溫以下充分的飲用水。

侯友宜

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