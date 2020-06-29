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彰化縣偏鄉小學畢業生個位數 爬合歡山種紅龍果圓夢　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮廣興國小4名應屆畢業生種紅龍果回饋母校。圖／廣興國小提供
彰化縣二林鎮廣興國小4名應屆畢業生種紅龍果回饋母校。圖／廣興國小提供

八堡圳引取濁水溪灌溉彰化平原，灌溉區之一的竹塘鄉產出全國冠軍米，竹塘鄉土庫國小學生很想看一看濁水溪源頭，經過一年密集準備，土庫國小7名應屆畢業生和7名五年級學生，在4名師長帶領下完登合歡山主峰，俯視濁水溪源頭的左久間鞍部，實現拜訪彰化母親河發源地的夢想。

彰化縣偏鄉小學為建立口碑留住學生，無不使出洪荒之力。竹塘鄉土庫國小高年級學生登合歡山，二林鎮廣興國小邀請紅龍果種植達人蔣來祥指導學童在校內「開心農場」種紅龍果，畢業前夕採收，讓應屆畢業生拿到實實在在的「成果」。

土庫國小校長謝秀華說，應屆畢業生去年討論畢業前夢想，提出挑戰人生第一座台灣百岳的想法，畢業班導師陳眉君、校護和家長規畫登山常識系列課程，從野炊、急救到重量訓練，學童認真學習，一度因疫情嚴峻差點去不成，師生同感失望，隨時中央逐步解封，應屆畢業生得以圓夢，五年級學生如願見習。

土庫國小今天舉行畢典預演，校長說到即將踏出校門的六年級學生成功挑戰人生第一座百，7名應屆畢業生有些激動，都紅了眼眶，講不出話。謝秀華說，畢典當天將放映應屆畢業生去年訓練、6月20日完登，在合歡山主峰三角點發表感言的影片，分享給無法陪同的家長和學童，見證師生的成長與克服困難。

彰化縣火龍果種植面積佔全國五分之一，有紅肉和白肉兩大種類，二林鎮是彰化縣紅龍果主要產地，廣興國小找種植達人蔣來祥指導，學校主任卓鴻賓帶4名應屆畢業生和五年級學童學習。六年甲班學童黃偉勳說，6年在學校學到很多才藝，畢業之前他和同學都想為母校做點什麼，討論之後，在校園開闢火龍果園，種植過程中天氣熱，種植汗流浹背，可是採收果實送給老師和學弟妹，辛苦都化為烏有。

廣興校長吳寶嘉說，整理校內角落雜物，校園多出「農地」，應屆畢業生在畢業前夕種紅龍果園當作回饋母校的「感恩禮」，師長認為可以這樣結合食農教育和品格教育，饒富意義。

彰化縣竹塘鄉土庫國小高年級14名學童登上合歡山主峰，完成拜訪彰化縣母親河源頭的願望。圖／土庫國小提供
彰化縣竹塘鄉土庫國小高年級14名學童登上合歡山主峰，完成拜訪彰化縣母親河源頭的願望。圖／土庫國小提供

紅龍果 濁水溪

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