史上空位最多的頒獎典禮　彰縣564名學生90分鐘領完獎

彰化縣政府今天中午在縣立成功高中舉辦國小應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，為做好防疫工作，得獎學生戴口罩，在1個半小時之內入場，會場近半數空位，創下縣長獎頒獎典禮場面最「冷清」的紀錄。

縣長獎採多元獎項鼓勵學生多元學習、多元發展，今年頒發7個獎項，共有564名得獎人，分別搭乘23輛遊覽車在頒獎時間內2點30分陸續抵達成功高中體育館，得獎學生通過熱像儀量測體溫，按照學習優質獎、修德善行獎等獎項進入會場排隊，依序上台領獎，有別於過去同一時間準時到達坐滿會場等待領獎。

3名應屆畢業的總統教育獎得主，都獲得今年逆境奮發獎；此外，體育競優獎得獎人，以北斗國小田祐寧、新港國小陳奕樺、培英國小姚雁婷表現最亮麗，他們各在彰化縣中小學聯運的壘球、混合運動破大會紀錄。

芳苑國小應屆畢業生李冠毅不但得到縣長獎的修德善行獎，也是今年彰化縣模範兒童。芳苑國小吳偉誠說，李冠毅的父母離異，他與父親、祖母同住，假日主動跟父親到潮間帶放養牡蠣，放學後開蚵，幫祖母做家事，在校他當小志工幫廚媽清洗餐桶，為全校做資源回收，既孝順又熱心服務同學。