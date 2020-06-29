大江生醫與Happy Hair義剪 學童快樂變身

大江生醫深耕屏東，今協同HAPPYHAIR快樂髮型、大江生活、詠江教育基金會等單位，在屏東縣僑智國小舉辦學童義剪，到場髮型設計師為國際造型大賽得主，期盼小朋友們能「快樂變身」，以煥然一新的造型，邁向下階段的美好人生。

大江生醫代表，詠江教育基金會董事長郭純妏說，僑智國小是屏東學校縮影，一年一個班今年小一僅4人，60%以上都是弱勢清寒家庭，需要更多人關懷支持。

郭純妏說，大江生醫在屏東農業生物科技園區四座零碳排廠房，為屏東創造通往全球55國的國際工作機會，以環保高科技製程打造目前最時興保健美膚產品，讓屏東地區有志挑戰世界舞台的學子得以返鄉打拼。

大江生醫經營屏東全人教育不遺餘力，最近甫成為國立自然科學博物館的南部夥伴，將台中本館的館藏，定期更新移至大江生醫屏東廠區內展示，成為科博館南院概念展覽，也歡迎屏東各級學校自然科學課程預約參訪。

HAPPYHAIR快樂髮型總經理陳惠鶯說，快樂髮型在高屏地區有5間分店，平時全集團在花東、澎湖等地行善。今受邀到屏東義剪，到場義剪的髮型設計師都是國際大賽得主，看到僑智國小同學們理髮後，快樂變身的自信風采，邁向即將展開的璀璨人生，感覺比當初獲獎更有意義。