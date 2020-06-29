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暑假創客基地免費體驗 藍曬顯像DIY與縫紉課開放報名
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地為鼓勵民眾動手創作，暑假期間舉辦「藍曬顯像DIY」及「衣啟手牽手縫紉技術傳承」免費體驗課程，即日起開放報名。桃竹苗分署指出，藍曬顯像DIY只要滿10歲的民眾即可報名，衣啟手牽手縫紉技術傳承主要針對國小五年級到國中二年級的孩子開設，歡迎民眾參加。
桃竹苗分署說，藍曬顯像DIY規劃6場次，每場30人，體驗時間2個小時，「藍曬」是種古老的顯影技術，早期用在複印手稿、記錄植物的形狀，葉脈等用途，這次體驗課程利用圖案多樣化的賽璐璐片，讓學員在塗佈感光液的胚布上，搭配出屬於自己獨一無二的圖樣，經光照後再將在布匹上呈現出美麗的普魯士藍，水洗並繃上竹製的繡框後，美麗的繡框藍曬藝術就大功告成。
「衣啟手牽手縫紉技術傳承」辦理2場次，每場12組，每組2人，由中華民國服裝甲級技術士協會的專業師資擔任技術講師，以一對一方式教授縫紉機操作及基本縫製技術，讓孩子親自體驗踩縫紉機、自己完成作品的成就感，也讓服裝專業知識與技能向下扎根。參加學員需帶著二手牛仔長褲，就可在3個小時內完成牛仔布鉛筆袋。
桃竹苗分署分署長賴家仁說，創客的精神就是動手做，透過實作的過程解決問題，可以讓想法快速的落實，也激發出更多的潛力，歡迎青年學子多利用創客基地空間、設備及資源，更歡迎爸媽帶孩子組隊報，名度過一個充實的暑假。
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