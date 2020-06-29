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看好網紅、Youtuber商機 明台高中成立表演技術科

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中霧峰明台高中看好網路新趨勢，今年因此特別成立「表演技術科」。圖／明台高中提供
台中霧峰明台高中看好網路新趨勢，今年因此特別成立「表演技術科」。圖／明台高中提供

想當網紅、Youtuber，或參加選秀嗎，台中霧峰明台高中看好這股網路新趨勢，以及社會的確有需求，今年因此特別成立「表演技術科」不但3年免學雜費，校方還打造全新的「網紅直播教室」、「時尚彩妝教室」、「展演劇場」、「影音後製教室」，同時是在古色古香的霧峰林家花園學習專業，校方歡迎有志年輕學子前往報名。

明台高中指出，為培育「能唱、能跳、能說、能演、能拍、能剪」的全方位美學人才，校方還與「舞客星培訓經紀公司」結盟合作，聘請專業韓國歌唱舞蹈師資指導，設計多元具競爭力課程，打造藝能培訓舞台，創造媒合演藝機會，朝向明日之星練習生夢想邁進。

這個暑假，明台高中與舞客星將於8月10日至14日舉辦「韓國K-POP練習生培訓營」，想要親身感受韓流魅力不用出國，有正宗韓國K-POP專業老師可帶領學習舞蹈或歌唱課程。

歌唱課程包含發聲、合聲練習與錄音，舞蹈課程教你基礎律動、K-POP動作、表情與舞台魅力，最後還為每位學員拍攝獨特MV影片，紀錄5天紮實豐富的學習與改變；K-POP明日之星練習生報名網址，報名電話04-23393071轉210。

明台高中 韓國 網紅 直播 韓流 YouTube YouTuber

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