聽新聞
test
0:00 / 0:00
睡足8小時、天天5蔬果 嘉縣大崙國小獲健康體位特優
嘉義縣水上鄉大崙國小日前參加教育部國教署辦理「108學年度健康體位績優學校遴選」榮獲全國特優第一名，健康促進學校輔導計畫中央輔導委員黃俊豪表示，大崙國小積極推動健康體位五大核心能力，如睡足8小時、天天5蔬果、四電少於一等，營造學童健康體位支持性的環境與氛圍，是獲獎關鍵。
大崙國小校長曾南薰表示，他們重視學童健康飲食習慣養成，鼓勵飲食少油少糖少鹽，並將健康觀念帶到家裡，校內營造友善運動氛圍，鼓勵全校師生下課自主跑步及跳繩活動，並開辦多元運動社團，如棒球、獨輪車、直排輪、舞龍、田徑、舞蹈和游泳等，參加比率達100%，每位學童至少參加一項以上。
此外，大崙國小將健康體位和閱讀教育結合，把營養、衛生等健康概念，融入手工繪本和電子書製作，建立學童健康觀念，讓近4年學生體適能檢測成績大大提升，通過率進步20.46%，107學年度通過率為 85.07%，其中獲金、銀、銅牌獎共43人，占64.2%。
嘉義縣教育處長陳添丁表示，兒童及青春期肥胖極易發展為成人肥胖，而成人肥胖易引發慢性病，大崙國小近4年來學童體位適中率均高於嘉義縣及全國，體位適中比率上升13.41%，過重肥胖比率也下降10.38%，代表嘉義縣參加健康體位績優學校遴選，獲得全國賽唯一特優獎，推動策略值得各校學習。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言