睡足8小時、天天5蔬果 嘉縣大崙國小獲健康體位特優

嘉義縣水上鄉大崙國小日前參加教育部國教署辦理「108學年度健康體位績優學校遴選」榮獲全國特優第一名，健康促進學校輔導計畫中央輔導委員黃俊豪表示，大崙國小積極推動健康體位五大核心能力，如睡足8小時、天天5蔬果、四電少於一等，營造學童健康體位支持性的環境與氛圍，是獲獎關鍵。

大崙國小校長曾南薰表示，他們重視學童健康飲食習慣養成，鼓勵飲食少油少糖少鹽，並將健康觀念帶到家裡，校內營造友善運動氛圍，鼓勵全校師生下課自主跑步及跳繩活動，並開辦多元運動社團，如棒球、獨輪車、直排輪、舞龍、田徑、舞蹈和游泳等，參加比率達100%，每位學童至少參加一項以上。

此外，大崙國小將健康體位和閱讀教育結合，把營養、衛生等健康概念，融入手工繪本和電子書製作，建立學童健康觀念，讓近4年學生體適能檢測成績大大提升，通過率進步20.46%，107學年度通過率為 85.07%，其中獲金、銀、銅牌獎共43人，占64.2%。