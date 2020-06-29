弘光生科系10年研究 「異鼠李素葡萄糖苷」有輻射保護

弘光科技大學生物科技系助理教授賴易成和團隊花了近10年，經過多次動物實驗，證實塗抹「異鼠李素-3-O-β-D-葡萄糖苷」（Isorhamnetin-3-O-β-D-glucoside，簡稱「異鼠李素葡萄糖苷」），能保護正常器官或組織避免受到放射治療輻射線的傷害，目前已經取得台灣與美國的專利，將進行人體臨床試驗。

「研究動機起源於看到臨床上癌症放射治療病患飽受副作用之苦。」放射腫瘤科醫師出身的賴易成表示，10多年前，有學生原本研究「異鼠李素葡萄糖苷」對於「輻射增敏」的效果，「輻射增敏」就是臨床上，強化輻射線對癌細胞的傷害，讓惡性腫瘤消的更快，但實驗一直沒有結果，他反而意外發現這個成分有「輻射保護」作用，經過近10年不斷反覆實驗，終於證實。

賴易成表示，「異鼠李素葡萄糖苷」是一種類黃酮，在很多植物中都有，例如蘿蔔、茴香、沙棘、仙人掌果實、紅花、黃耆花、蓮花花瓣、鴨拓草等，不過含量極低，團隊發現從景天科台灣原生植物中萃取，含量是從蘿蔔萃取的近400倍，但是30公斤植物，也只能萃取到35公克，萃取量少，成本高，如何取得最佳經濟效益需要業界的協助或技轉合作。

賴易成指出，「異鼠李素葡萄糖苷」預防輻射動物實驗分別讓老鼠服用、塗抹，測試不同使用量及使用方法的效果，發現直接塗抹效果較好，證實可以有效保護細胞，包括小鼠肝細胞、乳腺上皮細胞、和人類皮膚角質細胞，也能對抗X射線以及紫外線，還具有DNA修復功能，未來可應用在醫療、美容等方面，範圍廣泛。