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疫情後拍場重啟 常玉綠色四裸女、粉紅裸女上場較勁

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
常玉「粉紅裸女」。圖／蘇富比提供
常玉「粉紅裸女」。圖／蘇富比提供

華人畫家常玉的裸女畫身價驚人，有「一個裸女一個億」的稱號。其裸女油畫「曲腿裸女」、「五裸女」，去年先後創下新台幣8億和12億的高價。蘇富比原本要在今年春拍推出常玉的「綠色背景四裸女」，卻因疫情攪局暫緩。如今隨疫情趨緩，蘇富比終於宣布要在7月8日的香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」中推出「綠色背景四裸女」，並加碼推出常玉的「粉紅裸女」。

「綠色背景四裸女」成於1950年代，尺幅宏大，其長、寛均超過一米。畫作以對角線式構圖，俯臥四名裸女，她們姿態、髮色、臉容各有不同，或枕臂養神、或細語交談、或手支香腮，似乎正在輕鬆寫意地佯倘於夏日的青翠草地，享受一場溫暖愜意的日光浴。蘇富比表示，此畫「堪稱常玉裸女群像中最媚惑吸引之鉅作」。

根據「常玉油畫全集」，藝術家筆下三裸女以上的群像僅六幅，皆誕生於1950年代。此一時期的常玉，人生與藝術進入新階段，他更懂得珍惜機遇、自我突破。面對二戰後百花齊放的前衛風潮，他激起了嶄新熱情，創作多幅前所未見的大尺幅裸女群像，構成其晚年藝術之巨觀。

蘇富比表示，「綠色背景四裸女」誕生之同時，常玉還創作了畫面相近而尺幅略小的「裸女與高跟鞋」及「四裸女」。「綠色背景四裸女」集兩幅作品之大成，在虛與實的空間處理手法之間覓得最完善的平衡，場景的烘托點到即止，予觀者豐富的想像空間。

由此推斷，常玉有意以此兩幅作品作為「綠色背景四裸女」的初稿，蘇富比認為，這亦是其畢生所有作品當中，唯一一次先後創作三幅完整油畫才終告誕生之鉅作，體現藝術家反覆錘煉畫面的匠心。

1920年代，詩人徐志摩曾在信中戲稱常玉的裸女畫是「宇宙大腿」，讚許他以幽默戲謔、別開生面的角度呈現裸女之美。然而到了「綠色背景四裸女」，畫中模特兒苗條修長、曲線玲瓏，表現女性自由舒展身體時所呈現的健康與性感；尤是配合飽含光線與溫度的半抽象翠綠背景，讓人聚焦裸女們交錯如透視般的愜意身姿，誘發中國山水的造型聯想，如延綿無盡的山巒疊峰。

蘇富比認為，從此畫中模特兒的俯臥身姿，可見常玉對裸女身姿的調度逐漸擺脫西方古典繪畫範式，亦超越了自己從1920、1930年代起建立的變形風格，開創裸女繪畫的嶄新局面。

常玉以鏡面為媒材，源自中國經典文學「紅樓夢」給予他的靈感啓發。其鏡面油畫只有14件，其中4幅已不知去向，曾上拍的僅三幅。「粉紅裸女」爲絕無僅有的裸女題材，最早可見於1930年代常玉經紀人侯謝的藏品清單之上，如今更是近90年來首次亮相拍場。

常玉「綠色背景四裸女」。圖／蘇富比提供
常玉「綠色背景四裸女」。圖／蘇富比提供

蘇富比 疫情 模特兒

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