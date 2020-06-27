隱藏深山中的文學館 梅山鄉太平社區小說家張文環故居

海拔1000公尺的嘉義縣梅山鄉太平雲梯，是全國最長景觀吊橋，端節連假吸引成千上萬遊客，上山登梯賞景，當地太平村老街巷弄，有座地方文化館，來到這裡，你能感受強烈藝文氣息，因為這裡孕育日治時期知名文學家、小說家張文環，文化館就是張文環故居。

文化觀光局推荐遊客登梯賞景外，別忘到文化館，經營太平雲梯的太平社區產業合作社，定每年8月為張文環紀念節；這座紀念張文環的文化館，一樓是農產品販售商店，二樓透過展覽方式呈現張文環的文學作品和書寫的書房。

展覽呈現張文環作品中三個面向，分別是美學、應用美學、地景美學，空間與在地居民的日常生活融合，將這裡打造成日常開放的公共空間。

文觀局長許有仁說，張文環是日治時期重要小說家、雜誌編輯，代表作品有「夜猿」、「閹雞」，在「夜猿」小說，描述許多關於猴子的場景，包括猴子聲音與作者刻劃的氛圍，都能感受出張文環對猴子的喜愛。

他的作品以小說、評論隨筆為主，擅長處理山村背景、鄉村生活題材，不注重情節，偏向心理氣氛的營造與自然景物的描繪，另，圍繞鄉村風俗習慣細節渲染，也是張文環小說特色。