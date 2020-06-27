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科大生用科技活化歷史 大溪百年老店重現眼前

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大數位所博士生江凱群打造AR擴增實境，重現大溪老街源古本舖的歷史場景。圖／台灣科技大學提供
台科大數位所博士生江凱群打造AR擴增實境，重現大溪老街源古本舖的歷史場景。圖／台灣科技大學提供

數位科技讓超過百年歷史的大溪「古裕發商號」老餅鋪重現眼前。台科大數位所博士生江凱群參與前身為古裕發商號的「源古本舖」數位內容活化，打造AR擴增實境，只要利用行動裝置掃瞄指定圖片，就能出現雜貨店熱鬧的人聲、記帳、糕餅模具等歷史還原的音效與影像，讓民眾體驗「源古本舖」舊時代的氛圍。

江凱群表示自己是桃園大溪人，但以前從來不知道老街裡有這麼一棟充滿歷史文化的古宅。在參與計畫後和源古本舖的主人古正君、當地耆老訪談，才有機會深入了解這段大溪的歷史。

江凱群說，為吸引更多年輕人關注大溪老街的古蹟和文化，他運用創意將歷史現場濃縮還原，透過AR呈現有趣生動的歷史故事。此外他也參與部分的房屋修復，提出以優美的竹製藝術裝飾突兀的電箱，保留古色古香的老屋之美。

古正君是古家第五代，她表示源古本舖是一個「不老的所在」，雖然歷史悠久，但有著不老的精神，經過活化不僅成為地方創生的平台，也吸引許多國外專家前來學習老屋的歷史文化保存經驗。

她表示，這次與台科大合作數位AR技術，將過去當地商家台語日語交叉講的日常對話重現，還原了大溪舊時代的經典回憶，希望民眾到這邊能夠靜靜參觀，感受大溪的歷史。

大溪老街 老屋 台科大

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