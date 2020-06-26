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每個孩子都有學畫權利 台師大師生指導低視力童辦畫展

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣師範大學三名碩士生花一年指導七名低視力孩子繪畫創作，25件作品即日起展出在台灣藝術館展出。圖／台灣師範大學提供
台灣師範大學三名碩士生花一年指導七名低視力孩子繪畫創作，25件作品即日起展出在台灣藝術館展出。圖／台灣師範大學提供

台灣師範大學三名碩士生花一年指導七名低視力孩子繪畫創作，25件作品即日起展出在台灣藝術館展出。主持此計畫的設計系教授伊彬表示，此展覽除分享低視力孩子的成果，也期望改變社會大眾對他們的印象，並重視視障教育中的視覺藝術教育。

伊彬指出，低視力者可能有視野缺損、輪廓扭曲、進光量無法控制、色覺感知不佳、無法有效對焦等各式各樣問題。他們所看到的世界和一般人很不一樣，大幅影響生活與學習的效率。他們的視覺藝術教育常被忽略，主因是專業師資不足和教育價值觀偏差，特教和藝術兩領域應攜手合作來努力。

參與此計畫的北市五常國小五年級學生小芸左眼是義眼，因視網膜剝離，目前視力只有光覺，右眼視力約0.01。她學習能力強，但因視野狹窄，右邊視野搜尋較弱，造成生活不便。

另一名五常國小五年級學生小銘原本雙眼視力0.003，視野在兩眼中間，去年檢查視力時，卻發現可多看遠約30公分，雙眼視力老花500度，家中有擴視機輔助學習，目前有學習打點字系統。

小芸這次創作「小兔子吃荔枝」，小銘則創作「高樓大廈」，兩人在畫展開幕時向觀眾說，畫畫課讓他們學到很多，從中學會用繪畫記錄生活，「把腦中的影像畫在圖畫紙上，是一件開心的事情」。

台中惠明盲校校長陳志福說，特殊孩童的教育應探索每一個體的不同潛能，不能因視障阻擋視覺藝術的學習機會。伊彬也說，藝術是人生中極美好的一部分，畫畫是其中之一，值得每個人學習與經歷。盼天下所有孩子都有機會盡情畫畫，從藝術創作中獲得無限的樂趣與希望。

視力 視障 老花

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