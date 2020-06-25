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30年片庫大解封 京劇線上品牌「酷雲劇場」將開播

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
辜公亮文教基金會以旗下的「台北新劇團」，還有累積30多年京劇製作的片庫，推出「酷雲劇場」線上頻道。圖／辜公亮文教基金會提供
辜公亮文教基金會以旗下的「台北新劇團」，還有累積30多年京劇製作的片庫，推出「酷雲劇場」線上頻道。圖／辜公亮文教基金會提供

新冠肺炎疫情打亂了表演藝術生態，網路直播暫時取代實體劇場。然而無論有沒有疫情，網路劇場或數位音樂廳早已是國際表演藝術拓展客群的一條蹊徑。辜公亮文教基金會以旗下的「台北新劇團」，還有累積30多年京劇製作的片庫，推出「酷雲劇場」線上頻道，將從28日周日起在YouTube開播。

「酷雲劇場」包含二大內容，一是台北新劇團的演出實況直播，每月推出一檔；二是辜公亮文教基金會30年來精選京劇製作，每周更新劇目，鑑賞期皆為一周，直播、錄影都備有中、英文字幕。30年片庫大解封，每齣都是夢幻卡司限定版。

28日周日晚間8時在台泥士敏廳率先登場的是李寶春領銜主演的「忠義千秋」，整編「灞橋挑袍」、「古城會」二個描繪關羽人生重要抉擇的著名段子，也是劇場解封後的首場演出。李寶春重現其父李少春的代表作。實況直播由李寶春親自擔任藝術指導，演出前、後及中場，將邀請頭號粉絲劉柏君陪觀眾一同看戲並暢聊心得。

酷雲劇場接下來以1+3，也就是一檔實況直播加上三部經典重映的概念，持續安排戲碼到今年年底。未來的演出現場也可能視情況開放會員入場觀賞。此外，每檔節目首播時安排小編在線上互動聊天，歡迎觀眾提問或發表感想 ，全面開展看戲新體驗。

此外，主辦單位特別製作輕鬆的操作教學影片，協助長者熟悉線上看戲，並建立樂捐機制，期盼觀眾看得開心的時候能慷慨解囊，支持並鼓勵共同守望文化的心意。洽詢專線：(02)2567-3679。

酷雲劇場YouTube 頻道： https://www.youtube.com/channel/UCOifs8ykMS77bAGaVNMSypA/

酷雲劇場節目資訊： https://www.koo.org.tw/news/detail/113

劇場 網路直播

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