南投花卉滯銷 小學生研習花藝幫助花農度難關

受新冠肺炎衝擊，台灣花卉內外銷市場極劇萎縮，花農生計大受影響，南投縣府結合農糧署，在去化老株更新花苗等相關補助之外，在學校舉辦花藝研習教學，扎根校園培養愛花買花人口，學生多了一項才藝，也助花農度過難關。

南投縣埔里、信義、草屯、名間等鄉鎮都有大宗花卉栽培，受新冠疫情影響，出口市場近乎中斷，國內飯店、企業等切花盆栽需求也銳減，花農艱困支撐相當辛苦。尤其是蝴蝶蘭、國蘭、火鶴、文心蘭都趁此更新花苗，從小扎根，培養賞花愛花人口，擴大國產花卉在地消費需求。

農糧署、南投縣府合作主辦的花藝研習教學，埔里花卉生產合作社經理味欣瑜說，從5月開始以埔里中峰國小為試辦對象，舉辦花藝教學研習，結合母親節及畢業季，運用埔里特色花材，提供學童練習插花及賞析花藝的機會。

味欣瑜指導畢業學童，自己動手創作布置畢典的花藝作品，選用了香水百合、迷你非洲菊、水竹、白竹葉及壽松等花材，個個展現巧手創意，插出有模有樣的畢典禮花藝作品。