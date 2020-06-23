國中大隊接力全國賽在嘉義市 運動休閒地圖毛巾免費送

第11屆國中大隊接力全國決賽7月4日於嘉義市立體育場展開，市長黃敏惠與體育署專門委員周國金等人在北園國小風雨球場開記者會，歡迎當天全國18縣市的47支隊伍，共1392名師生齊聚嘉義市，將送給每名選手一條嘉市運動休閒地圖毛巾，黃敏惠說，這是疫情趨緩後所舉辦的全國大賽，意義非凡，要讓選手有回「嘉」的感覺。

黃敏惠今天與民生國中代表選手、精忠國小獨輪車選手、北園國小排球選手以及精忠附幼兩名行動不方便的小朋友，一起以大隊接力的方式模擬賽，通過終點線時，現場響起感動掌聲，希望大隊接力比賽成功圓滿。

黃敏惠表示，大隊接力不但能結合健康與體育領域課程，更能強化團隊凝聚力，讓教育變得更有意義；體育不是為了運動而運動，而是教育重要的一環，從小養成運動習慣，影響家人、社區及城市，讓整個城市都能樂活健康。

運動休閒地圖毛巾是嘉義高商廣告設計科高三生蔡岳霖設計，透過創意繪畫、QRcode等，除了有各個運動休閒場域的Ｑ版圖形，還有每個學校的代表特色，例如大同國小就是貓頭鷹，垂楊國小是大象，港坪國小是山羊等。

黃敏惠說，蔡岳霖遠從從老遠的宜蘭市來到嘉義高商念書，因為是設計群龍頭的學校，名聲也很好，最感動的是她把最重要的才能貢獻給嘉義，為嘉義市帶來養分，讓市民生活更加樂活健康。

教育處表示，疫情趨緩後，嘉義市活動也陸續起跑，像是9月5日全國萬人健走大會師、下半年登場的諸羅山盃系列活動及12月份國際眾所矚目的2020年第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，大型活動也將一棒接一棒。