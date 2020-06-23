水里國小足球全國賽開花結果 地方盼建全三級升學
水里鄉高商及國中小三級學校近年來發展體育項目，不只在划船運動得到全國名校的肯定，水里國小女子足球隊四年級榮獲第四名，五、六年級得到全國第一名，地方體育人士指出，能夠得到全國冠軍的好成績，非常地不容易，但盼望家長不要受到外縣市的引誘挖角，讓小選手們畢業後續留在地水里國中，甚至到高中接受健全的三級制培育。
得到企業的奧援，南投縣今年剛與璉紅台體設立南投足球培育中心，就收到美好的回報，水里國小女子足球隊在全國少年盃足球錦標賽中表現出色，分別奪下女子小五及小六雙冠后及四年級殿軍，成為今年女子組最大贏家，也為水里國小創造了新的足球史。
副縣長陳正昇特別前往頒發縣長獎狀獎勵足球隊員並贈送足球外，並表示水里國小自2003年起發展足球運動，初期只是以休閒運動推廣為主，並無參賽，如今能拿下好成績，縣府將全力協助促成國小、國中、高中三級制培訓基地，讓足球員能在縣內接受完善的足球訓練，也確信孩子們能夠創造出比其他縣市更卓越的成果。
水里國小足球隊說，印象最深刻的是六年級組與花蓮瑞北國小的冠亞軍賽，孩子的身材及速度都不及對手，但是大家堅持的毅力和不放棄的精神讓這場比賽獲得冠軍；而五年級生則是平常跟著學姐不斷的學習與跟近，竟在這次的少年盃同樣摘得雙冠后及四年級殿軍，全校與有榮焉。
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