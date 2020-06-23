只能看別人涼？班班有冷氣並非通通有 宜蘭全裝得花4億

夏天高溫，熱到為教室「裝冷氣」成為德政，但並非校校都有，宜蘭縣目前有羅東鎮、宜蘭市、壯圍鄉公所先後推「班班有冷氣」政策，但僅限鄉鎮市內學校受惠，無法普及全宜蘭，一樣是學生，有的只哀嘆只能看別人涼，對此，宜蘭縣長林姿妙今天說：「研議中、來努力！」

宜蘭縣政府教育處長王泓翔則表示，宜蘭縣全面實施班班有冷氣，包括裝冷氣與電路改善，預估經費要4.1億元，若扣除已裝設的宜蘭市、羅東鎮、壯圍鄉，也要2.6億到2.7億元，近期內會與未裝設的鄉鎮公所討論，向中央爭取經費，共同努力。

同時，羅東鎮公所109年補助各校辦理「班班有冷氣」暨「電力改善工程」等4540萬元，由各校自行辦理採購發包作業，近日天氣炎熱，鎮長吳秋齡今天到國華國中檢視「班班有冷氣」計畫的執行情形。

國華國中今年2月起開始透過共同供應契約採購具有「能源效率1級」及「CSPF新冷氣節能標準」變頻冷氣設備，建置完善的「iEN用電管理雲端平台」能源管理系統，得以了解校園各區域用電狀況，能設定冷氣機啟停、運轉時間，監測即時用電量，並提供即時告警功能，導入冷氣機電力自動卸載之節能控制服務，以控管用電情形，採用「智慧科技管理」方式，除提升用電安全外，更響應政府「節能用電」政策。

鎮公所表示，目前國華、東光國中及北成、羅東國小已完成使用冷氣設施，提供了涼爽舒適學習環境，尤其是參加會考的國三生，不再因炎熱的天氣影響學習，午餐時間不再因酷熱而食慾不振，午休時也能安心入睡，造福了羅東鎮近8900位學子，目前因各學校電力改善情形不同，後續竹林、成功國小即將於下個月（7月）初，羅東國中8月初完成工程施作。