基隆中華、中興國小轉型雙語學校 3分之1全英語教學
基隆市中華、中興國小將在109學年度正式轉型為雙語學校，從小學一年級開始逐年實施，每周總授課時數有三分之一的課程，以全英語教學，市府自籌經費增聘外籍英語教師，與本國籍老師協同教學，希望能以更多元活潑的方式進行雙語課程。
教育處長林祝里說，市府持續挹注軟硬體資源，包含藉由跨縣市交流，作為設置雙語學校的基石，在師資方面，除了培育現有教師雙語教學能力外，也辦教師增能研習，邀請國立台北教育大學教授以模擬雙語授課情境為主題，帶領教師將英語融入領域或彈性課程，共同設計雙語教學模式。
基隆市長林右昌表示，基隆身為國門之都，成為國際城市是必然趨勢，因此必須從小培養學生具備國際行動力，雙語教學可以讓學習更多元更活潑，學習效果更好。
中興國小位在市區，嶄新校舍即將於110年完工。中華國小一個年級只有一個班，積極發展校內特色，加強國際教育及數位學習，林祝理表示，2校都具備發展雙語學校的優勢。
在課程方面，2校都規畫低年級有生活、健康與體育領域及彈性課程；中高年級規畫語文、藝術、綜合及彈性學習全英語授課，逐步滾動式修正，透過全英語協同教學，會讓學生在課堂上使用英語對話、討論及運用，透過教師教學專業，設計豐富且結合生活情境的課程，讓學生在自然而然學習英語與學科知識。
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