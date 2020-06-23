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中介學校善水國中小畢業生今年全升學 一個都沒少

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市善水國中小輔導中輟生升學，今年7名畢業生全部升學，是創校以來成績最好的一次。圖／善水國中小學提供
台中市善水國中小輔導中輟生升學，今年7名畢業生全部升學，是創校以來成績最好的一次。圖／善水國中小學提供

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，國三中輟生共7人今年都輔導繼續升讀高職，這是創校以來成績最好的一次，其中一名學生感謝師長們說：「到這學校，溫暖的感覺就像被捕獸夾夾傷的狐狸，被陌生人解放」。

台中市善水國中小學成立3年，招生對象包括國小五年級到國中一至三年級男學生，家庭功能失常引起中輟，或單親隔代教養等因素，使學生無法獲得適當照顧者，該校目前全校學生33人，學生主要來自台中，也有屏東、桃園和南投學生；今年國中畢業生7人，全部升學唸高職。

善水國中小學校長李昭嫻表示，今年7名畢業生，成績共11B，今年5月16日和17日，7名畢業生參加國中會考，校長和主任與老師都陪他們考試，一對一陪考，讓學生安心和放心，李昭嫻陪考的一名學生喜歡校長陪伴，還希望「校長明天再陪考」。

7名畢業學生今年都能順利升學，校長和主任、老師都為學生們高興，其中一名學生，今年4月母親確診罹癌，他原本想放棄升學，打工幫忙貼補家計，主任、老師和學生溝通後，學生父親同意讓他升學，學生父親說「高職的學費，我來想辦法吧。」

升學 台中市 屏東

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