2名小學校長退場首開先例 嘉義縣國中小校長遴選公布

嘉義縣109學年度國民中小學校長遴選結果公布，6所國中校長異動，15所國小校長異動，4名候用小學校長派任；其中竹崎鄉、梅山鄉各有1所國小校長，分別因評鑑未達標準、拒收特教生退場，首開先例。

這次校長遴選人事調整，是新任教育處長陳添丁就任第一次，陳添丁說，遴選是按評鑑成績，3年治校考核成，以及校長選填志願，綜合考量，為落實校長評鑑遴選，1名校長退場，回任教師，不影響權益，以後還有機會參與校長遴選；另1名任期3年，不符評鑑，因拒收特教生退場，支援教育處。

針對部分平地大校校長調小校，山區小校調平地大校，以及回鍋原校；陳添丁表示，依規定並按校長意願徵詢；他強調，評鑑按教育政策、學校發展、領導能力、課程教學、校務發展、重要表現等指評分，嘉縣教育資源條件不如都會，為孩子受教權，提升教育競爭力，校長治校要積極主動創新。

國中小校長遴選8月1日起就職生效， 異動名單如下：國中6校異動：民和陳冠伶遴選至東榮、東榮陳義禮遴選至太保、太保邱獻萱遴選至阿里山國中小、阿里山國中小官志隆遴選至民和、梅山黃俊傑遴選至民雄、民雄劉彥碩校長遴選至梅山。

國小15校異動：竹崎翁俊忠遴選至鹿滿、鹿滿林俊良遴選至中埔、中埔陳威良遴選至竹崎、達邦盧柏全遴選至布新、仁和方正一遴選至水上、水上蔡淑玲遴選至內甕、內甕林金枝遴選至梅山、太興曾月照遴選至松山、松山楊榮鎮遴選至古民、古民劉嘉文遴選至梅圳、十字林錦花遴選至下楫、下楫蔡水河遴選至過路、過路謝桐偉遴選至新塭、新塭洪榮正遴選至山美、山美李芳如遴選至沙坑。

4名候用校長初任學校：宋莉萱遴選至達邦、陳志鴻遴選至仁和、吳志峰遴選至太興、許秀卿遴選至十字國小。