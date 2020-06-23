會考生活英語／【節慶篇】 端午節
★ 單字
1. yourself [jʊɚˋsɛlf] n. 你自己（國中基本1200字）
2. taste [test] v. 品嘗（國中基本1200字）
★ 實用字詞
1. rice dumpling 粽子
2. No way! 「不可能；不行」，用來表達「不可置信」或拒絕提議
3. pro是professional（專業人士）的口語簡稱
Bob is talking and sharing his rice dumplings with his Taiwanese friend, Jay.
Bob正和他的台灣朋友Jay聊天並分享他的粽子。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
Ken’s grandma taught me／how to make rice dumplings.
Ken的祖母教我／如何包粽子。
動手做做看：將長句分成短字詞
This is my first time to taste a rice dumpling made by a French!
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. Who never makes rice dumplings?
(A) Bob
(B) Ken’s grandma
(C) Jay
2. What did Bob say about Ken’s grandma?
(A) She is a teacher at school.
(B) She made rice dumplings fast.
(C) She is a baseball coach.
3. What will Jay most likely do next?
(A) Make rice dumplings himself.
(B) Eat the food made by Bob.
(C) Buy lunch for Bob.
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
This is my first time／to taste a rice dumpling／made by a French!
這是我第一次／品嘗粽子／由法國人包的！
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (C) 2. (B) 3. (B)
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