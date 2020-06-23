會考生活英語／【節慶篇】 端午節

即將到來的暑假，你終於有感嘆停頓的時刻，你終於有安心自處的時刻，你終於有歡騰愉悅的時刻，因為這個假期有許多書籍會陪伴你走過快樂的、悲傷的時光，在某些句子你會讀到如一朵絢麗春華的段落而駐足，你會讀到猶如一地枯萎秋葉的片段而感傷

2020-06-22 11:28