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與您一起營養孩子的未來 2020 灃食SUPER食育教師大賽 徵件起跑

撰文 / 吳思萍

圖／灃食教育基金會 提供
圖／灃食教育基金會 提供

灃食公益飲食文化教育基金會為了為台灣的下一代打下飲食教育基礎，首度舉辦「2020灃食SUPER食育教師大賽」，即日起至9月30日止，以「學校午餐」、「學校在地特色飲食食材」、「台灣特色飲食文化」擇一主題，設計至少2節課（80分鐘以上）的飲食教育教案，獲選教案總獎勵金高達近45萬，報名詳情可上網查詢www.fullfoods.org/2020super/

灃食教育基金會策動營養5餐計畫多年，積極推動校園健康飲食實踐，培養孩子重視飲食。而校廚和教師是校園餐食的2位靈魂角色，因此去年舉辦「灃食SUPER校廚大賽」，展現臺灣校園營養午餐的多元性，今年首度辦理「灃食SUPER食育教師大賽」，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者。

將食育融入教學 帶動全台重視飲食教育
重視食育，已經成為新世紀的全球趨勢，美國從1995年開始「食用校園計畫」，在學校設立菜園、帶領學生種植作物；日本在2005年訂定「食育基本法」，成為全球將食育明文立法的第一個國家：而英國也於2013年起推動「學校膳食計畫」，教導學童如何辨別食材、吃對食物，甚至要學著下廚。

台灣雖沒有專門的「飲食教育課」，但隨著健康及意識高漲，已有許多老師開始願意投入熱忱、發揮創意，將飲食素養融入原有的課程及校園生活，或透過社團活動、社區結合的方式，共同培養孩子的食育力。

本次「2020灃食SUPER食育教師大賽」全台教案徵件，就是要創造食育界的交流平台，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，並透過教學案例的激盪，讓飲食不再只是對美味或果腹的追求，更是全能教育的展現。

為了讓飲食教育在教學現場可更靈活推動、降低飲食教育的門檻，灃食教育基金會也研發了多款圖譜、主題手冊、動畫等教材，放在灃食教育基金會的官網與Youtube頻道，歡迎參賽教師們，可多加利用，進行教案規劃設計。

教育專家當評審 選獲教案再頒導入金鼓勵
此次初複審的委員除主辦單位外，更邀請國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系林如萍教授及多名第一線國小與幼稚園專家，齊力發掘SUPER食育教師的豐沛創造力。

「2020灃食SUPER食育教師大賽」共分為國小組與幼兒園組，只要在校任職、並具備教師證的教師，皆擁有參賽資格。此次評選會選出15件優選教案，金獎可獲得5萬元獎金、銀獎獲得3萬獎金、銅獎獲得2萬獎金。

為了鼓勵食育教師長期投入食育，並實際將教案應用於教學現場，獲獎作品若有於109學年度第1學期實際於班級進行教學導入，提供照片及記錄表回饋，將另頒發1萬元以茲鼓勵。為讓更多孩子成為最大受惠者，未來教案也都會被收錄到灃食營養5餐資源網，提供更多的教育工作者參考應用。

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