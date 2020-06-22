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弘光科大社團成果展集資便當 用美食感謝醫護人員

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大廚藝性社團學生製作便當，要送給光田醫院醫護人員。記者游振昇／攝影
弘光科大廚藝性社團學生製作便當，要送給光田醫院醫護人員。記者游振昇／攝影

弘光科技大學西餐廚藝社、國際餐旅青年學習社、調酒社、巧手點心社舉辦廚藝性社團聯合成果展，推出一百元吃精緻中西式料理，上周在校內預先發售餐券秒殺搶光，並用餐券收入製作了一百個感謝醫護人員精緻便當，今天送給光田綜合醫院的醫護人員，用美食感謝他們防疫期間的辛勞，總院長王乃弘代表接受學生們送來的慰勞便當。

「學生運用所學技藝，號召師生響應參與用美食向醫護致敬的活動，非常有意義。」弘光科大副校長蘇弘毅表示，餐旅相關四社團在疫情趨緩時，舉辦「仲夏之夜」聯合成果活動，展現所學專業製作各式美味佳餚，透過在校內發售餐券，讓全校師生用經濟實惠價格便能品嘗到頂級美食，同時募集向醫護人員致敬經費，買食材親自製作一百個精緻餐盒致贈醫護人員，每個精緻便當內除了裝滿美食，更裝有大家對醫護人員的滿滿敬愛。

光田綜合醫院沙鹿總院長陳子勇感謝弘光學生們的用心，透過發起全校響應鼓勵醫護的方式募資，再製作便當給第一線的醫護人員享用，非常有心。陳子勇說，目前台灣依照指揮中心開啟防疫新生活運動，民眾生活便利許多，醫院仍是防疫重點，指揮中心還是有限制醫院訪客、陪病人數等重點，還盼來院探訪或就醫的民眾務必配合，也遵循醫院人員指示，全台醫院防疫工作需要大家一起繼續努力。

活動總召劉鎧瑋指出，去年舉辦聯合成果發表會用晚宴的方式，推出8道佳餚一百元的活動受到熱烈回響，考量疫情尚未完全消除，又要把活動繼續傳承下去，今年改以精緻便當外帶方式辦理，防疫期間大家都悶壞了，這次活動要用美食滿足大家味蕾，也讓大家看到社團的學習成果，更把收入另外拿來製作便當，送給醫護人員，「在後疫情時期能夠回饋社會，是一件很有意義的事。」

「每一道餐點都是同學在社團學習到的成果，還含有疫情解封後重生的意義。」副總召萬宗翰舉例，西餐社設計的水煮鵪鶉蛋附綜合沙拉與荷蘭醬這道菜，底部用芋頭炸成鳥巢，上面放了鳥蛋，周圍再用生菜沙拉點綴搭配荷蘭醬，代表綠意盎然生生不息、台灣疫情終於告一段落，民眾展開新的生活。

為了準備便當給光田綜合醫院的醫護人員，學生一早便到校準備，這次準備中西綜合的便當，包含舒肥雞胸、綜合野菇、白花椰菜凍派、櫻花蝦米糕、玉子燒、鹹豬肉，甜點則是堅果布朗尼。有學生的姊姊也是醫護人員，更希望把自己親手做的送給醫護人員，代表學生滿滿的敬意。

弘光科大廚藝性社團學生製作便當，要送給光田醫院醫護人員。記者游振昇／攝影
弘光科大廚藝性社團學生製作便當，要送給光田醫院醫護人員。記者游振昇／攝影
弘光科大廚藝性社團學生製作便當，要送給光田醫院醫護人員。記者游振昇／攝影
弘光科大廚藝性社團學生製作便當，要送給光田醫院醫護人員。記者游振昇／攝影

醫護人員 便當 疫情

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