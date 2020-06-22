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偏鄉學校玩創新 變身博物館收藏「青花瓷」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣麥寮鄉興華國小小朋友一邊聆聽周杰倫的青花瓷，一邊作畫，透過歌詞意境帶來創作靈感。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮鄉興華國小小朋友一邊聆聽周杰倫的青花瓷，一邊作畫，透過歌詞意境帶來創作靈感。記者陳苡葳／攝影

博物館珍藏品「青花瓷」竟然出現在麥寮鄉！興華國小位在純樸的雲林縣麥寮鄉，偏鄉學校玩創新，透過藝術創作翻轉樸質印象。學校一夕間變身博物館，收藏小朋友精心製作的青花瓷藝術品。指導老師張憲銘表示，小朋友利用自主回收的寶特瓶及紙杯，使用白色、藍色等壓克力顏料，並在歌手周杰倫所演唱的青花瓷一曲薰陶下，揣摩創作意境，畫出另類的稀世珍品。

張憲銘表示，青花瓷源於中國，也是遍行世界的釉下彩瓷器，但偏鄉小朋友能親眼見到青花瓷的機會不多，往往僅能在都市博物館裡一睹廬山真面目，且一只要價不斐，非常珍貴。

張憲銘說，透過藝文課程，讓小朋友從自主回收的環保行為做起，並以青花瓷特有的藍白色調作範本，動手畫上想畫的花紋與圖形，從臨摹開始學習創作，每個作品都是獨一無二的學習結晶。

「這些作品是我們一邊聽周杰倫唱青花瓷，一邊畫完的！」學生鄭尹萱開心分享，這些創作媒材更是他們每天隨手蒐集起來的回收物，不僅強化大家資源垃圾再利用的觀念，也進一步認識青花瓷瓷器的由來。「我覺得超有趣！因為邊聽歌邊畫畫，氣氛很放鬆！歌詞意境也給我很多靈感，完成後很有成就感！」

校長王瓊慈說，學校的藝文課程，結合108課綱跨領域學習的目的，讓小朋友跳脫單向學習，透過寓教於樂的方式，多向開發學習興趣，校方也相當鼓勵老師實踐創新教學。

雲林縣麥寮鄉興華國小小朋友自主蒐集回收物，臨摹青花瓷瓷器創作自己的藝術品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮鄉興華國小小朋友自主蒐集回收物，臨摹青花瓷瓷器創作自己的藝術品。記者陳苡葳／攝影
興華國小位在純樸的雲林縣麥寮鄉，偏鄉學校玩創新，透過藝術創作翻轉樸質印象，一夕間變身博物館，收藏小朋友精心創作的另類青花瓷。記者陳苡葳／攝影
興華國小位在純樸的雲林縣麥寮鄉，偏鄉學校玩創新，透過藝術創作翻轉樸質印象，一夕間變身博物館，收藏小朋友精心創作的另類青花瓷。記者陳苡葳／攝影

博物館 偏鄉學校 108課綱

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