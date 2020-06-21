基市尚智國小停辦 校友回憶紙做手套打野球童趣

將熄燈的基隆市尚智國小今天辦活動，許多校友回母校。一名校友說，司令台前過去是一片泥濘，同學們用紙做成手套，拿掃把當球棒開心打野球，這裡有滿滿的童年回憶，十分不捨。

有58年歷史的尚智國小今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，校長曾敬棠指出，尚智國小目前有21名學童，其中7名今年畢業，其餘14名已依家長意願安排到別校就讀；至於教師也做好超額分發作業，繼續在基隆各校貢獻心力。

尚智國小前家長會長陳保成向中央社記者表示，當年就讀尚智國小時，現在的司令台旁只有L型兩棟各一層樓校舍，全盛時期學生人數破千人，教室根本不夠用，學生還須搬著桌椅到一旁的里民會堂上課。

他回憶，紅葉少棒隊當年在台灣帶動棒球風潮，司令台前方廣場過去曾是一片泥濘，三五好友放學後都會相約打野球，除用徒手接球外，還會以紙張做成手套。

他說，當時的球棒也不是正規球棒，不是路旁撿來，就是從家裡帶來，有時還會拿掃把充當球棒，大夥玩地不亦樂乎，時常玩到忘了回家，在這所學校有滿滿的回憶，對於母校即將熄燈感到不捨。

基隆市長林右昌表示，尚智國小雖然停辦，但所有學童的受教權不會受到影響，因應銘傳國中校舍改建，一年級的新生將先在尚智國小校區上課，2年後銘傳校舍改建完成後，尚智國小校區也會思考改為托育或是幼托教育等用途，繼續提供市民更好的服務。

基隆市教育處指出，三坑地區早期因煤礦產業興盛，學區人口快速增加，南榮國小無法容納遽增的學生，再加上三坑孩童上學必須穿越鐵道及南榮路，常有交通意外事故發生，由於現址前身的力行中學招生狀況不佳，在民國51年由市府收購，改成立尚智國民小學。

教育處表示，後來因礦坑封閉讓社區部分人口外移，再加上近年受到少子女化衝擊，尚智國小學生人數銳減，經基隆市教育審議委員會審議通過將於8月1日起停辦。