快訊

共機六天內第五度擾台 國防部：已驅離全程掌握

世紀天文奇景日環食1450初虧 台東池上千人讚嘆

基市尚智國小停辦 校友回憶紙做手套打野球童趣

中央社 / 基隆21日電

將熄燈的基隆市尚智國小今天辦活動，許多校友回母校。一名校友說，司令台前過去是一片泥濘，同學們用紙做成手套，拿掃把當球棒開心打野球，這裡有滿滿的童年回憶，十分不捨。

有58年歷史的尚智國小今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，校長曾敬棠指出，尚智國小目前有21名學童，其中7名今年畢業，其餘14名已依家長意願安排到別校就讀；至於教師也做好超額分發作業，繼續在基隆各校貢獻心力。

尚智國小前家長會長陳保成向中央社記者表示，當年就讀尚智國小時，現在的司令台旁只有L型兩棟各一層樓校舍，全盛時期學生人數破千人，教室根本不夠用，學生還須搬著桌椅到一旁的里民會堂上課。

他回憶，紅葉少棒隊當年在台灣帶動棒球風潮，司令台前方廣場過去曾是一片泥濘，三五好友放學後都會相約打野球，除用徒手接球外，還會以紙張做成手套。

他說，當時的球棒也不是正規球棒，不是路旁撿來，就是從家裡帶來，有時還會拿掃把充當球棒，大夥玩地不亦樂乎，時常玩到忘了回家，在這所學校有滿滿的回憶，對於母校即將熄燈感到不捨。

基隆市長林右昌表示，尚智國小雖然停辦，但所有學童的受教權不會受到影響，因應銘傳國中校舍改建，一年級的新生將先在尚智國小校區上課，2年後銘傳校舍改建完成後，尚智國小校區也會思考改為托育或是幼托教育等用途，繼續提供市民更好的服務。

基隆市教育處指出，三坑地區早期因煤礦產業興盛，學區人口快速增加，南榮國小無法容納遽增的學生，再加上三坑孩童上學必須穿越鐵道及南榮路，常有交通意外事故發生，由於現址前身的力行中學招生狀況不佳，在民國51年由市府收購，改成立尚智國民小學。

教育處表示，後來因礦坑封閉讓社區部分人口外移，再加上近年受到少子女化衝擊，尚智國小學生人數銳減，經基隆市教育審議委員會審議通過將於8月1日起停辦。

基隆 林右昌

延伸閱讀

影／送走畢業生後14在校生安排轉校 基隆尚智國小謝幕

隋棠臉書發文事件縣府聲明挨轟 議員批教育處處處點火

隋棠臉書發文女童性侵教育處聲明挨轟 屏縣府認措詞不當

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

相關新聞

教學10年有成 東華藝設系書藝展「融」登場

在東華大學任教的書藝家廖慶華，在藝術設計學系碩士班教授「現代書藝研究」課程，已10年有成，邀請歷屆學生展出畫作，在七星潭...

從兒童視角出發 竹縣兒童文學創刊38年「小學生」出刊

從兒童視角出發！為鼓勵兒童創作，新竹縣兒童文學專輯已邁入第38年，專輯內容包含童詩、散文、童話及英語短文創作等，每年均有...

高師附中109畢業生創作能量豐沛 錄製8首畢業歌專輯

六月鳳凰花火紅，也燃起畢業生創作驪歌的熱情！高師大附中「佰玖（109級）」畢業生創作能量豐沛，一共創作了7首畢業歌，再加...

3年練一劍 頭份永貞國小女籃奪校史全國賽事首冠

苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊在甫落幕的2020中華民國第52屆全國少年籃球錦標賽，260CM籃高（5年級為主）女生組奪冠，...

父子的約定 女籃全國奪冠他獻給天上的父親

苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊在全國少年籃球錦標賽260CM籃高（5年級）女生組奪冠，教練永貞國小教務主任彭仁星把獎杯獻給天...

空大成立彰化第一所樂齡中心 預計開設113場次課程

空中大學彰化服務處在彰化成立第一所樂齡學習中心，鹿港鎮樂齡學習中心今天在萬興宮萬興社區活動中心揭牌， 彰化縣府109年度...

影／送走畢業生後14在校生安排轉校 基隆尚智國小謝幕

基隆市尚智國小這學年結束後將走入歷史，學校今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，邀請歷屆校長、老師和校友返校共聚一堂，回味昔日...

騎單車、吃辦桌…不一樣的畢業典禮

昨天有不少學校舉辦不一樣的畢業典禮，嘉義市大同技術學院歡送441位畢業生，已接受董事會遴聘的新校長王榮聖強調董事會已承諾...

擴大數位深耕 台南12國中小培訓

教育部推數位學習深耕計畫，台南市教育局建立培訓機制，以數位深耕學校為種子部隊，鼓勵更多學校加入，目前已有12所國中小加入...

南女攜雄女 用科技、人文學氣味

教育部數位深耕計畫發展出校與校間「學伴型」教學模式，台南女中與高雄女中昨發表「氣味」課程學習成果，北一女老師也來觀摩。南...

平興學生要求換校長 教局介入了解

桃園市平鎮區平興國中昨天畢業典禮結束後，近50名畢業生高舉「師長優秀，校長做秀」的抗議海報，要求校長黃光雄下台。起因疑與...

楊明國中校長以自身患癌為例 勉勵學生珍惜光陰

全國各縣市許多國中今舉行畢業典禮，典禮結束後，王瑞蓮的校長室裡仍聚集許多畢業生。今年擔任桃園市楊明國中校長第二年的王瑞蓮...

熱門新聞

低風險國家2周調整一次 教部要首批境外生7月5日前返台

楊明國中校長以自身患癌為例 勉勵學生珍惜光陰

武崙國中畢典禮服務獎有洋葱 她勇敢對抗病魔微笑助人

父子的約定 女籃全國奪冠他獻給天上的父親

超搞笑！文生中學校長巧扮媒婆 扭腰擺臀歡送畢業生

多年國小辦小鐵人成年禮 10位畢業生完成挑戰直呼難忘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。