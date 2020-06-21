空大成立彰化第一所樂齡中心 預計開設113場次課程

空中大學彰化服務處在彰化成立第一所樂齡學習中心，鹿港鎮樂齡學習中心今天在萬興宮萬興社區活動中心揭牌， 彰化縣府109年度補助空大辦理鹿港鎮樂齡推動工作， 預計開設樂活學習系列課程113場次，鼓勵學員參與學習累計650人次以上。

揭牌活動現場也有鹿港萬興社區包粽活動，彰化縣長王惠美說，樂齡代表的就是要讓大家「樂在學習、忘記年齡」，未來可以增添學習者的學習能量，結合社區包粽子活動，看到許多志工一大早就來包肉粽，讓地方弱勢朋友及鄉親也能快樂節慶的日子。