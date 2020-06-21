空大成立彰化第一所樂齡中心 預計開設113場次課程
空中大學彰化服務處在彰化成立第一所樂齡學習中心，鹿港鎮樂齡學習中心今天在萬興宮萬興社區活動中心揭牌， 彰化縣府109年度補助空大辦理鹿港鎮樂齡推動工作， 預計開設樂活學習系列課程113場次，鼓勵學員參與學習累計650人次以上。
揭牌活動現場也有鹿港萬興社區包粽活動，彰化縣長王惠美說，樂齡代表的就是要讓大家「樂在學習、忘記年齡」，未來可以增添學習者的學習能量，結合社區包粽子活動，看到許多志工一大早就來包肉粽，讓地方弱勢朋友及鄉親也能快樂節慶的日子。
國立空中大學彰化服務處執行長王秋明說，空中大學一直以來都是以成人教育為主，在109年開始興辦樂齡中心，希望未來不管是樂齡或是長青業務都能夠深入社區村里，提供技藝性、聯誼性、教學性的活動教學，甚至支持性的教學也能夠跟社區融入一起，提升社區居民知識的水平素養，融入樂齡生活。
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