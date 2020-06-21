教學10年有成 東華藝設系書藝展「融」登場

在東華大學任教的書藝家廖慶華，在藝術設計學系碩士班教授「現代書藝研究」課程，已10年有成，邀請歷屆學生展出畫作，在七星潭曼波博物館舉行師生書藝聯展「融」，展期為一個月，展至7月25日。

廖慶華表示，在這近10年的教授現代書藝的生涯中，享受和學生分享經驗、腦力激盪、互相成長，至今已創作出許多精彩的現代書藝作品。這次的聯展不但希望將成果呈現出來，更希望將現代書藝的種子散播出去。尤其是未來的主人翁和樂齡的朋友，能重新體驗書法的樂趣，也從現代書藝的喜好接觸到傳統書法，讓中華文化珍貴的書法藝術能發揚光大，甚至推上國際的舞台。

廖慶華的學生中有許多已是在花蓮饒富盛名的藝術家，包括書法家林岳瑩、李建瑩、石雕家鄧善祺、李紫晴、葉權賢、陶藝家蔡榮宗與水墨畫家吳英杰等，另也邀請好友藝術家黃琡雅、Michael Newman等，共19位參展。

參展作品中，皆可見書藝的元素「融」入其中。廖慶華教學的現代書藝不同於傳統的書法，可與其他媒材結合，創作形式不只是筆墨，還可無限延伸到各媒材與領域，帶給大家不一樣的思考。像是廖慶華、李健瑩的翻轉書法，黃琡雅以數位輸出圖像表現等。

這次的書藝聯展「融」展期即日起到7月25日，開放時間上午10時到晚上6時，周一二休館。