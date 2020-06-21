從兒童視角出發 竹縣兒童文學創刊38年「小學生」出刊

從兒童視角出發！為鼓勵兒童創作，新竹縣兒童文學專輯已邁入第38年，專輯內容包含童詩、散文、童話及英語短文創作等，每年均有讓人驚豔的作品，今年的專輯《小學生》出刊，民眾可在公共圖書館及各國小圖書館閱讀實體刊物，也可上網新竹縣閱讀網瀏覽，跟著孩子的文字享受童年美好時光。

縣長楊文科表示，新竹縣兒童文學創刊38周年，除可提供師生創作舞台，也盼透過寫作推廣，分享閱讀經驗，專輯名稱及封面設計主題歷年以「小○○」命名，也可以一窺不同年度師生的創意發想。

中正國小校長林仁煥表示，學校除了承辦兒童文學徵稿外，為鼓勵學生寫作，校內特別訂有獎勵要點，也與國語日報社合作推動讀報教育，鼓勵學生將閱讀後的心得，經過整理、思考再抒發成一篇篇文章，並投稿分享，讓學生獲得滿滿成就感。

中正國小獲獎學生李采縈說，很開心獲得文學專輯高年級散文類第2名，感謝老師用心指導，讓她在語文方面又更上一層樓，與其他作文好手一同切磋，除了能精進自己，更體會到在稿紙上揮灑的快樂。

雙溪國小學生張瑞寰則說，在課堂上老師用九宮格教學童詩創作，把主題寫在中間，並把重點寫在其他八格裡，再慢慢修改內容和焦點，作品就完成了，第一次參加徵選就得名，也讓他對於寫作更有信心。