怡慧老師送給國中生的暑期書單：從書桌到餐桌 這暑假變身十項全能達人

即將到來的暑假，你終於有感嘆停頓的時刻，你終於有安心自處的時刻，你終於有歡騰愉悅的時刻，因為這個假期有許多書籍會陪伴你走過快樂的、悲傷的時光，在某些句子你會讀到如一朵絢麗春華的段落而駐足，你會讀到猶如一地枯萎秋葉的片段而感傷，無論是長文或是圖文，你都能找到適合自己的書籍，和它契闊談讌地對談。期待怡慧老師為國中孩子精選書單，會是你們攬在身邊，愛不釋手的隨身品。

給喜歡創作的你

渾身文清況味的你，生命與生命的相遇，不是過目即忘的風景而已，曾被你寫在日記裡的相思悸動，曾經被放在心底呵護的感情，是否也在一本書中找到似曾相識的靈犀？介紹最近會夯的三位作家陪你度過寫作湛藍的暑假。

《終於，還是愛了》讓我窺見不一樣的陳文茜——闔上這本書，理解她的痴情，可以讓一個人三在心中住著三十年，念念不忘的情深很動人；用三十年深愛過的人，在時光的掏洗下，你以為不忘的事情漸漸淡忘，無力抵抗的遺忘，是深沉的憂傷。最後，我在這段文字中淚流滿面，愛的失落不是無奈，而是你更明白珍惜愛的可貴：在逐漸死亡的儀式中，終於，我，還是愛了。如果，你正經歷愛與不愛，內心煎熬的朋友，你不再悲嘆害怕錯過，而是放下不屬於你的感情。

從《我輩中人》到《以我之名》，曼娟的文字，有溫柔救贖與喚醒覺知的魔力，多年來，身為老師的忠實粉絲，依然仰望當年《海水正藍》綻放的文學之光，不自覺地愛上中年之後，活出一派優雅的曼娟老師，如此真誠、如此美好地以文字慰藉我的倉皇，一如往常，活出自己喜歡的姿態，因為人生永遠都是自己在過、自己在承受。

曾被現實而擊碎的心，能在文字中再次圓滿起來，可視為成長的微儀式，踱步渡口，曼娟老師的文字讓我不再游移，她再次為我提燈，讓我真正明白「君子固窮，小人窮斯濫矣」的奧義，面對現實的考驗，捍衛自己的價值，得要遍體鱗傷，得要咬牙苦熬，但，我們沒有背棄自己的內心，沒有放棄召喚自己，要活得漂亮的期許。

《所有溫柔都是你的隱喻》喜歡不朽的文字是因為看似清淡的文詞，薰染而開的卻是強大的力量：我們來日方長，我們未來可期。面對失去，我們或許陷入無窮盡的悲傷，但不朽說：來日方長。是呀，溫柔面對成功與失敗，一如是驟雨的日子也是獨一無二的天候，不如意的時光，繞遠路的癡傻，也是為了確定自己真正的方向與目標。不朽把瘢瘡的傷口，溫柔的照料，慢慢地讓它結痂、無傷。晴風雨你組成一個溫柔的隱喻，人生不是一無所有，只要你夠溫柔。

記者楊文琪／攝影

給喜歡思考的你

以前害怕數理的人都是因為看不懂抽象的符號運算的人，如果現在的學習是把學到的知識，應用在生活之中，你會不會覺得數學就變簡單了，科學就變親近了呢？介紹最近會夯的三位作家陪你度過多元思辨的暑假。

你感覺到學校的數學很難嗎？如果在假期可以重新思考數學的不同樣貌，你會願意嘗試嗎？《真希望國中數學這樣教》是一本不擅長數學的人都會喜歡的書籍，西成活裕的心願是讓讓地晴上的每一個人都能愛上數學，不要害怕它、逃離它，秉持這樣信念與熱情，他認為數學是解決生活的問題，例如塞車其實可以靠數學去化解。他認為數學不是獨思，可以透過對話而去觸發思考，先從興趣、樂趣下手，再談邏輯力、思考力。這麼酷的數學老師，準備要當他的學生了嗎？

《味覺獵人》芭柏．史塔基從科學與味覺的專業，不只打開舌頭的味蕾，也啟動感官與內在靈魂撞擊的滿足感，這一次，你不再只是隨便吃吃而已，你對食物應該要在客觀顆學的知識點上，品嘗牛排的美味而已，你可以進一步探索曾錯過的味覺小宇宙，甚至，想起一段塵封已久的往事，這是多美妙的生命串接？透過堅實的科學知識，找回體驗食物美味的主動權，原來，「好味道」是可以靠著刻意練習尋找到的生命樂趣！如果，你不懂吃的科學，就別說你懂得吃的品味！

《故事臺灣史1～4》余秋雨說：「歷史是一堆灰燼，當我們把手伸入灰燼中，期待的是星星之火所帶來的餘溫。」當你雙腳踏在慣走的土地，雙手觸摸母土的溫度，關於臺灣重大的事件與人物，關鍵地點與關鍵事物，我們真的都曾留心嗎？ 想要窺見臺灣歷史全然的樣態，不能不從世界史的長河中來觀察它流淌而過的曲道，才會看見臺灣史不一樣的定位與風景。

在作者的書寫中，歷史不是靜態的，它是和當代現實互動的有機體。我始終相信，歷史不只能從課本內的知識去理解，應該還可以跨界到課本外的史料去思辨與深究。胡川安與團隊用嶄新的史觀視角與學習方法，選擇重要的歷史事件、人物、地點、物象與現實生活連結，透過流暢的敘述，引領讀者有系統、有脈絡的讓我們發現：每個人物、事件、地點、物象的背後，深藏著重要的文化意涵，更值得我們去探究與思考，生活在臺灣這塊土地上，沒有人該是局外人。

給喜歡藝文的你

別人眼中的尋常，創作的濾鏡讓它變成一部部藝術品，你或許會在現實與想像中擺渡，只要拿起手上的彩筆，你的孤獨有了色彩，你的糾結有了圖文的解套，開始清朗起來。介紹最近會夯的三位作家陪你度過藝文炫麗的暑期。

《＃給你的一段話》阿飛的書讓人讀了溫暖又沉靜，他沒有設限體例，讓謬思帶著我們走過勵志金句、心情短文、生活小故事，真心想與讀者說一句話的初衷，為你低潮的人生打氣的同理，甚至更多的是「自己」才是自己的解藥，如果可以，利用這個南的假期，好好照顧自己的心，不要讓它失去強大的自造力，我們都可以幫助自己長成自己喜歡的模樣。

《我想躲起來一下》讓不完美的我們，可以因為自省、休息、創作，成為更好的人。插畫家LuckyLuLu，明明對世界有很多愛卻無法說出口，明明對人群有很多想互動的卻無法好好表態，那麼，如果你和作家一樣喜歡畫畫，就利用這個長假，把想說的、想表達的，畫下來，放上IG、臉書，就會引起許多同溫層的共鳴，不只能撫慰正在受傷的同伴，也能讓在躲在自己小宇宙的朋友，與惡意說再見，躲起來偶爾也是愛自己的方式，把作者在書中傳遞的快樂，傳遞給正傷心的你，很快地你在簡單的閱讀世界中就開朗起來，不用再躲著大家，可以亮麗變身。

《把快樂分享給傷心的你》現實生活是驗光師，卻喜歡超愛畫畫的捲捲，這次要我們記住：當世界正在下大雨的時候，願意主動替你撐傘的貴人，你絕對是不能忘記的。撐傘的定義有時候是聽你說話，有時候是讓你在長大的過程變得更成熟，有時候他是你的生命支持，為了對方你願意改變、挑戰，甚至願意再艱難的時刻，相信友情、愛情，純然的簡單與澄澈。當你感覺正要下墜的時候，有奮不顧身地接住了你，讓你看見雨後的彩虹、瞧見滑過的流星，祝福我們的下一步會堅定無懼。

有時間，可以和爸爸一起聊聊《富爸爸，窮爸爸》，原來理財教育從小做起，我們對未來的生涯規劃會更具體有目標，有時間，可以和媽媽一起聊聊《媽媽的每一天》，一個生命的養育歷程，充滿許多不為人知的酸甜苦辣，你可以更懂父母的心情。《與情緒相伴的新生活提案》，原來情緒是需要和解的，你要尊重自己的感受，也要同理他人的心情，讓生活不再瀰漫忙累的陰霾，重新找回情緒的主導權。

《Amyの私人廚房，下班後快速料理》讓你角色互位，讓爸媽在下班回家，可以看見你閱讀食譜，以愛佐食的實作成果，滿桌愛的晚餐，由你來操刀的主廚初體驗，足以證明你長大的歷程，原來，你也可以從閱讀中找到內外皆美的假期人生。