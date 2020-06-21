高師大佰玖畢業生創作能量豐沛 錄製8首畢業歌專輯發表
六月鳳凰花火紅，也燃起畢業生創作驪歌的熱情！高師大附中「佰玖（109級）」畢業生創作能量豐沛，一共創作了7首畢業歌，再加上一首高一合唱比賽的指定曲，在學校的錄音室裡，將這8首歌曲自行錄製成畢業專輯「BEFORE BEING ADULTS」，紀念在「成為大人以前」的青春。
高師大附中校長李金鴦表示，三、四年前，想創作畢業專輯的學生，還要花錢去外面借錄音室，學校經費又無法核銷此項目，於是學校欲規畫一間錄音室給學生使用。在當時教務主任詹耀宗、總務主任許峰銘努力奔走下，以幾個計畫來支持，終於在音樂教室後面設置了錄音室，並培訓出經過認證、能歷屆傳承的錄音志工，支持學生使用這個空間來創作、完成夢想。
高師大附中在五月中正式成立畢籌會，下設畢創組。組長張筑貽表示，8組歌曲負責學生用短短一個月不到的時間，輪番、密集使用錄音室，雖然有點生澀，但在錄音志工的協助下，陸續完成的錄音，收錄成一張屬於畢業生的專輯。
「紙飛機」在畢業原創歌曲和流行歌曲的競爭中勝出，成為今年高師大附中的畢業歌。號稱「西瓜研究社」的嘻哈研究社4個大男生蔡宜樺、趙翊帆、莊溢凱和鄭宇均，以成熟的饒舌曲風、輕快的節奏，詞曲都帶給畢業生耳目一新且符合畢業心情的感受。畢業歌票選第二高票「獨木舟」，也是他們的作品。
高師大附中愛原社高三長汪李芊是阿美與卑南族原住民，高二社長林妤涵是布農族，顏邵萱也是布農族，再加上一個非原住民、卻超熱愛原民文化的張宥棋，4個女生以母語創作了畢業曲「展望」。這首歌參加高雄市本土語畢業歌曲創作榮獲高雄市原住民族語組高中職組第一名。
畢業歌曲「陽光」，由鄭宇同、林閔晴演唱，作詞、作曲者賴奕安國中就讀音樂班，在高中一展創作才華，歌曲中融入大提琴、小提琴、鋼琴等多種樂器演奏及和聲。「款款」由畢創組組長張筑貽帶領創作，向高三、國三、小六畢業生招募演唱人員，為第一首有國高中畢業生共同合唱的歌曲。
「鱸魚」由一群熱音社畢業歌創作，洪恩琪演唱，作曲者徐毓晨說，以英文與「BASS」同音的鱸魚為歌名，將關注的議題寫成輕快歌曲。「鐘響」是唯一一首指考生在畢業前夕的創作，也找來了音樂老師及英文老師一起錄製，師生共同合唱。「The World is Yours.」是這屆高三畢業生在高一合唱比賽時的指定曲，特別找了願意一起再合唱一次的畢業生，來共同錄製留存這首特別的回憶。
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