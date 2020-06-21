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3年練一劍 頭份永貞國小女籃奪校史全國賽事首冠

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊在甫落幕的全國少年籃球錦標賽，奪下校史第一個全國性賽事冠軍。圖／永貞國小提供
苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊在甫落幕的全國少年籃球錦標賽，奪下校史第一個全國性賽事冠軍。圖／永貞國小提供

苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊在甫落幕的2020中華民國第52屆全國少年籃球錦標賽，260CM籃高（5年級為主）女生組奪冠，也是永貞女籃成軍20年來，第一個全國性賽事冠軍，也期待明年再拿一次冠軍，代表台灣出國比賽，為國爭光。

全國少年籃球錦標賽6月18日決賽，永貞國小女籃打敗強敵高雄市光華國小，勇奪校史上全國賽事首冠，其中林念臻、林可馨、黃妍寧、黃苡涵獲具潛力球員個人獎，林念臻在冠軍賽得了24分，更是技驚四座，球隊凱旋回頭份市，地方引以為榮，19日慶功宴，苗栗縣議員徐功凡等人到場，也贊助經費。

永貞國小女籃成軍20年，這批冠軍隊球員組合從國小2年級開始，利用放學後1個半小時，教練團陳欣宏、張志僖訓練球技、體能及戰術運用，教務主任彭仁星則負責球技較不熟練的球員個別加強，還有自信心的培養，及籃球團隊觀念的建立，女籃去年11月起在各項賽事逐漸嶄露頭角，終於在全國賽事登頂。

彭仁星說，永貞國小籃球隊獲得地方支持，學校對面的永貞宮長期贊助球隊經費，去年利用製作媽祖新球衣，換穿後征戰「有如神助」，拿下全國少年籃球錦標賽冠軍，領獎並特別表達感謝永貞宮管理委員會主任委員苗栗縣議員張淑芬之意。

此外，今年頭份夏威夷扶輪社也贊助球隊籃球和比賽經費，家長也不定期補助球員裝備費用，學校附近的企業也贊助全隊的球鞋，竹南鎮民代表陳怡樺並長期認養女籃1名經濟較弱勢的球員球鞋，讓球員更無後之憂，拚戰爭取更好的成績。

「女籃證明只要願意努力堅持到底，願意吃苦訓練，鄉下的孩子不會比都市的孩子差！」彭仁星說，永貞國小第一個籃球全國冠軍，也是個起點，1年之後更希望可以再拿一次冠軍，代表台灣出國比賽。

苗栗縣 出國 認養

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