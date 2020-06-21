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父子的約定 女籃全國奪冠他獻給天上的父親
苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊在全國少年籃球錦標賽260CM籃高（5年級）女生組奪冠，教練永貞國小教務主任彭仁星把獎杯獻給天上的父親，背後有一段父子約定的故事，彭仁星告訴父親在天之靈，「你的兒子做到了」！
彭仁星的父親過世10年，他與父親約定，父親每年的忌日，他都會做一件善事來紀念，去年他花了3萬元，為球員量身長袖外套及長褲送給籃球隊員，並告訴球員要在全國冠軍時穿這件衣服領獎，今年全國少年籃球錦標賽終於實現，他換上外套領獎，獎杯舉向天「我做到了！」
他個人臉書封面第一時間換上獎杯獻給父親的照片，還有標題「歡迎到永貞來參觀，我願導覽...永貞是個很愛孩子的學校！」，散發濃濃對父親思念之情，及對球隊、學校的愛。
彭仁星帶球隊，還兼顧球員課業，他說，因為要讓家長放心把學童交給球隊，他利用假日對球員課業輔導，尤其是數學，針對平時考試成績不理想的球員重新教學，有時自然或英文不太熟悉，或是不知道怎麼準備考試，也會指導較有效率的學習方法。
前年他還獲得師鐸獎，「教育可以改變人生」、「拉一個算一個」愛的小故事的事蹟，至今校園流傳，曾有一名全校最頭痛4年級男童在彭仁星導師班，因為家長禁止男童到網咖不給零用錢，男童把哥哥課本及評量賣給資源回收商，家人氣炸了，求助彭仁星，沒想到學生辯稱家中鬧鬼，課本不知為何會飛出去？
彭仁星不戳破謊言，帶著到廟宇收驚，學生被感動了，哭著說對不起，書偷去賣了，因為在家好無聊，又沒電腦，只好拿書去賣，才有錢去網咖，彭仁星請邀學生加入籃球隊，暑假還住進家裡2個月，以打掃代餐，溫暖及規律的生活改變學生，學生出社會回到母校感謝，並分享在汽車公司上班，業績還是全公司最好的，讓彭仁星欣慰。
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