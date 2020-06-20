萬書送宜蘭 士林高商募書送愛學子受惠

台北市士林高商推廣閱讀、偏鄉服務，成果豐碩，每年均發起全校師生募集二手書，捐贈偏鄉學童，今年與台北市立圖書館李科永紀念圖書館、葫蘆堵分館、及凌網科技公司合作，今天將全校師生及市圖分館所捐獻的2500餘本保存完好的二手書、1萬5000多本的電子圖書館資源，還有學校廣設科學生自製的環遊世界桌遊，分送宜蘭的大洲國小、順安國小、利澤國中，學子受惠。

｢能夠讓閱讀的氛圍在各校飄香，讓資源互享，是最幸福的事！」士林高商校長曾騰瀧如此表示，他說，藉由閱讀，讓每個學子在閱讀中和自我對話，找到自我發展的路向，真正成為自我生命的主人，這種善的循環與教育的能量，是我們最重視也最珍惜的，會持續努力，未來也會每年都舉辦這項活動，讓愛與閱讀的力量持續傳下去。

士林高商指出，學校擁有全台高中職最多電子書資源，從2013年起每年定期舉辦 ｢募書送愛心—偏鄉服務｣活動，積極統整校內整理翻新的二手電腦資源，贈與偏鄉中小學，讓教師的授課在優質硬體的支援下，更能如魚得水，這學年度已贈送南投縣初鄉國小、雲林縣樟湖國中小、花蓮縣志學國小28台二手電腦做為教學之用，今天到宜蘭，分送大洲國小、順安國小、利澤國中滿滿的書籍資源。

士林高商募書過程，關注受贈學校的需求，大洲國小積極推動親子閱讀及英文教育，士林高商募集英語圖書、兒童繪本及親職教育書籍相贈；順安國小重視學童晨讀活動，並與社區合作漂書，募書捐送的是各式繪本與少年小說。

而利澤國中重視拓展世界觀，並在各項文藝及划船比賽中累創佳績，士林高商幫忙募集青少年文學及多元潛能發展圖書；士林高商透過電子圖書館的視聽資源，幫助合作學校能成為教學型圖書館，讓閱讀的習慣走入家庭，成為生活的一部分。

今天贈書儀式後，士林高商閱讀代言人也指導學子使用電子圖書館及閱讀遊戲課程，成功借閱電子書或完成閱讀活動，可獲贈博客來網路書店及凌網科技公司提供的禮物。

大洲國小校長林機勝致謝，讓偏鄉學子與家庭能擁有更豐富的學習資源、體會不同的家庭氛圍；順安國小鼓勵師生善用這些資源，閱讀成長，並在雲端擴散；利澤國中鼓勵多元閱讀，明確自己未來的方向、提升自信，讓偏鄉學子看到自己的獨特性。