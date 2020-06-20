快訊

取締龜速車 蘇花改今起最慢不能低於50公里

扯！男法官被女法官控妨害秘密 桃園地檢搜索桃園地院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬書送宜蘭 士林高商募書送愛學子受惠

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
士林高商的學生指導小學生學習使用電子書系統。圖／士林高商提供
士林高商的學生指導小學生學習使用電子書系統。圖／士林高商提供

台北市士林高商推廣閱讀、偏鄉服務，成果豐碩，每年均發起全校師生募集二手書，捐贈偏鄉學童，今年與台北市立圖書館李科永紀念圖書館、葫蘆堵分館、及凌網科技公司合作，今天將全校師生及市圖分館所捐獻的2500餘本保存完好的二手書、1萬5000多本的電子圖書館資源，還有學校廣設科學生自製的環遊世界桌遊，分送宜蘭的大洲國小、順安國小、利澤國中，學子受惠。

｢能夠讓閱讀的氛圍在各校飄香，讓資源互享，是最幸福的事！」士林高商校長曾騰瀧如此表示，他說，藉由閱讀，讓每個學子在閱讀中和自我對話，找到自我發展的路向，真正成為自我生命的主人，這種善的循環與教育的能量，是我們最重視也最珍惜的，會持續努力，未來也會每年都舉辦這項活動，讓愛與閱讀的力量持續傳下去。

士林高商指出，學校擁有全台高中職最多電子書資源，從2013年起每年定期舉辦 ｢募書送愛心—偏鄉服務｣活動，積極統整校內整理翻新的二手電腦資源，贈與偏鄉中小學，讓教師的授課在優質硬體的支援下，更能如魚得水，這學年度已贈送南投縣初鄉國小、雲林縣樟湖國中小、花蓮縣志學國小28台二手電腦做為教學之用，今天到宜蘭，分送大洲國小、順安國小、利澤國中滿滿的書籍資源。

士林高商募書過程，關注受贈學校的需求，大洲國小積極推動親子閱讀及英文教育，士林高商募集英語圖書、兒童繪本及親職教育書籍相贈；順安國小重視學童晨讀活動，並與社區合作漂書，募書捐送的是各式繪本與少年小說。

而利澤國中重視拓展世界觀，並在各項文藝及划船比賽中累創佳績，士林高商幫忙募集青少年文學及多元潛能發展圖書；士林高商透過電子圖書館的視聽資源，幫助合作學校能成為教學型圖書館，讓閱讀的習慣走入家庭，成為生活的一部分。

今天贈書儀式後，士林高商閱讀代言人也指導學子使用電子圖書館及閱讀遊戲課程，成功借閱電子書或完成閱讀活動，可獲贈博客來網路書店及凌網科技公司提供的禮物。

大洲國小校長林機勝致謝，讓偏鄉學子與家庭能擁有更豐富的學習資源、體會不同的家庭氛圍；順安國小鼓勵師生善用這些資源，閱讀成長，並在雲端擴散；利澤國中鼓勵多元閱讀，明確自己未來的方向、提升自信，讓偏鄉學子看到自己的獨特性。

贈書外，士林高商指出， 因疫情，原訂3月宜蘭募書送愛心延至6月，但偏鄉教育刻不容緩，早在3月，也先將80餘台整理翻新的二手電腦送到大洲國小及利澤國中使用，活化教學。

士林高商今天募書送愛到宜蘭。圖／士林高商提供
士林高商今天募書送愛到宜蘭。圖／士林高商提供
士林高商今天送書到宜蘭，分送大洲國小、順安國小、利澤國中，學子受惠。圖／士林高商提供
士林高商今天送書到宜蘭，分送大洲國小、順安國小、利澤國中，學子受惠。圖／士林高商提供

偏鄉教育 圖書館 愛心

延伸閱讀

影／首創！宜蘭消防用科技開眼 進出火場救災即時定位

宜蘭夜賞煙花 前1千名各補助250元

中興國小紙圖書館 華麗重生

影／訪宜蘭大學 賴清德：不僅有獨角獸還有螞蟻雄兵

相關新聞

影／野柳國小附幼海上獨木舟畢典 小娃好樂：念小學了

新北市野柳國小附設幼兒園昨天辦了一場特別的獨木舟畢業典禮，15名應屆畢業的小朋友穿上救生衣，和家長搭上獨木舟快樂出航，小...

萬書送宜蘭 士林高商募書送愛學子受惠

台北市士林高商推廣閱讀、偏鄉服務，成果豐碩，每年均發起全校師生募集二手書，捐贈偏鄉學童，今年與台北市立圖書館李科永紀念圖...

新竹「小陳時中」宣導潔牙 獲校園健康主播冠軍

為推廣健康教育，教育部每年舉辦「校園健康主播」評選活動，邀國小到高中職師生拍攝健康促進影片參加比賽。國教署表示，今年共1...

為與家長溝通學越南語 基中吳惠琴教師 獲杏壇芬芳獎

基隆高中教師吳惠琴教學38年，7月底將退休，退休前獲選教育部杏壇芬芳獎，下月初將受獎，她到政大進修學越南語，協助新住民化...

校園大學生少 彰化縣梧鳳國小把校園當食物森林

彰化縣梧鳳國小校園面積約2.6多公頃，72名學生平均享有120坪活動空間，相當寬闊，校園除了種花種樹，還開闢菜園種植蔬菜...

621全台瘋日環食 高雄港和國小將到雲林辦觀測活動

6月21日「日環食」登場，錯過要等195年後，這項天文奇景引發全台觀測熱潮，高雄市港和國小日環食當日將在雲林舉辦親子觀測...

嘉義銅管五重奏下鄉巡演 小朋友划獨木舟聆賞音樂會

2020「藝展校園與我銅在」藝文下鄉校園巡迴展演，上午在嘉義縣水上鄉大崙國小舉辦啟動儀式，校園旁緊鄰埤塘地景，校方推廣水...

十年磨一劍 義竹國中勇奪全國乙級排球聯賽亞軍

「義」軍突起！成立11年的嘉義縣義竹國中男排隊，在國中排球乙級聯賽從未闖入4強，為一圓冠軍夢，從會考後每晚夜訓3小時，白...

台電空汙回饋 和美區598間教室設新風換氣系統

彰化縣政府向台電公司爭取1500萬元回饋金，縣府自籌200萬元，在受台中火力發電廠汙染範圍的和美、線西與伸港3鄉鎮，共1...

影／正隆全台首座紙圖書館 在中興國小「華麗重生」

「第1座紙圖書館華麗重生！」正隆集團6年前在苗栗縣銅鑼鄉中興國小捐贈設置全台首座紙圖書館，但館內紙製桌椅、書櫃等設施歷經...

影／頭城國中畢業典禮 校友慨捐290萬讓班班有冷氣

宜蘭縣頭城國中今天畢業典禮，獲贈大禮物，校友魏朝宗不忍學弟妹上課受酷熱，慨捐290萬元，讓班班有冷氣。

影／下雨鞋濕光腳丫上課 全班師生電腦做幸福夾腳拖

基隆市港西國小日前有一名學生因為下大雨，從家裡走到學校鞋子全濕了，老師看到他怎麼光腳丫上課，一問才知道是鞋子全濕了，全班...

熱門新聞

全台第7校！淡江廢除二一制 盼給學生更多學習機會

副閣揆沈榮津是台南之光 興國中學為傑出校友獻上祝福

影 ／咬一下！炸裂你的手 這種白蟻大顎彈速度秒飆132公尺

某軍校：性騷案成立性騷研究生的師長遭解聘

花半年搞懂經濟學考進台電 順甩20公斤

雲林永年中學7人會考作文滿分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。