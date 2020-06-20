快訊

7月新規上路！長榮加收訂位服務費 華航退改票變貴了

辣妹派遣員駐中市府曬照「被帶出場」 當事人已去職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹「小陳時中」宣導潔牙 獲校園健康主播冠軍

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新竹市水源國小拍攝「健康素養好口腔」影片，說明學校成立健康促進社，由學生到各班推廣口腔保健，辦理「我是家庭小牙醫」活動，引領學生與家人互動參與潔牙行動，也將口腔保健推廣到社區。圖／國教署提供
新竹市水源國小拍攝「健康素養好口腔」影片，說明學校成立健康促進社，由學生到各班推廣口腔保健，辦理「我是家庭小牙醫」活動，引領學生與家人互動參與潔牙行動，也將口腔保健推廣到社區。圖／國教署提供

為推廣健康教育，教育部每年舉辦「校園健康主播」評選活動，邀國小到高中職師生拍攝健康促進影片參加比賽。國教署表示，今年共142件作品參賽，最後選出前五名優勝作品和九名佳作。新竹市水源國小以「健康素養好口腔」為主題拍片，並到社區推廣口腔保健和潔牙，獲本屆第一名。

國教署表示，校園健康主播評選活動今年邁入第四屆，共收到142件參賽作品，含括議題多元，除口腔、視力保健和健康體位外，也有中學關注性教育、新興菸品危害、健保用藥與防疫等議題。

國教署指出，今年第一名作品是新竹市水源國小的「健康素養好口腔」，片中說明學校成立健康促進社，由學生到各班推廣口腔保健，辦理「我是家庭小牙醫」活動，引領學生與家人互動參與潔牙行動，也將口腔保健推廣到社區。

第二名是苗栗縣溪洲國小作品「軌跡」，片中教師化身為蔬菜水果公仔、健康代言人，各科教師帶領學生在不同生活情境上進行生活技能演練，讓學生在生活中應用，從中學習解決問題，並將所學帶回家庭，落實健康生活。

第三名為台北市興雅國中「興雅新聞台：健康體位專題」，片中報導學生常遇到飲食誘惑等生活情境，展現學生如何達到充足睡眠、均衡飲食、規律運動的歷程，及結合校本課程推動各年級運動競賽活動、運動社團等，提供促進健康體位的支持性環境。

新竹 主播

延伸閱讀

醫材新制爭議被拉下神壇？陳時中：我從沒在神壇上

副閣揆沈榮津是台南之光 興國中學為傑出校友獻上祝福

聯合報黑白集／人權第一案：小明對阿中

健保醫材管理新制暫緩 48頁會議逐字稿看這裡

相關新聞

影／野柳國小附幼海上獨木舟畢典 小娃好樂：念小學了

新北市野柳國小附設幼兒園昨天辦了一場特別的獨木舟畢業典禮，15名應屆畢業的小朋友穿上救生衣，和家長搭上獨木舟快樂出航，小...

新竹「小陳時中」宣導潔牙 獲校園健康主播冠軍

為推廣健康教育，教育部每年舉辦「校園健康主播」評選活動，邀國小到高中職師生拍攝健康促進影片參加比賽。國教署表示，今年共1...

為與家長溝通學越南語 基中吳惠琴教師 獲杏壇芬芳獎

基隆高中教師吳惠琴教學38年，7月底將退休，退休前獲選教育部杏壇芬芳獎，下月初將受獎，她到政大進修學越南語，協助新住民化...

校園大學生少 彰化縣梧鳳國小把校園當食物森林

彰化縣梧鳳國小校園面積約2.6多公頃，72名學生平均享有120坪活動空間，相當寬闊，校園除了種花種樹，還開闢菜園種植蔬菜...

621全台瘋日環食 高雄港和國小將到雲林辦觀測活動

6月21日「日環食」登場，錯過要等195年後，這項天文奇景引發全台觀測熱潮，高雄市港和國小日環食當日將在雲林舉辦親子觀測...

嘉義銅管五重奏下鄉巡演 小朋友划獨木舟聆賞音樂會

2020「藝展校園與我銅在」藝文下鄉校園巡迴展演，上午在嘉義縣水上鄉大崙國小舉辦啟動儀式，校園旁緊鄰埤塘地景，校方推廣水...

十年磨一劍 義竹國中勇奪全國乙級排球聯賽亞軍

「義」軍突起！成立11年的嘉義縣義竹國中男排隊，在國中排球乙級聯賽從未闖入4強，為一圓冠軍夢，從會考後每晚夜訓3小時，白...

台電空汙回饋 和美區598間教室設新風換氣系統

彰化縣政府向台電公司爭取1500萬元回饋金，縣府自籌200萬元，在受台中火力發電廠汙染範圍的和美、線西與伸港3鄉鎮，共1...

影／正隆全台首座紙圖書館 在中興國小「華麗重生」

「第1座紙圖書館華麗重生！」正隆集團6年前在苗栗縣銅鑼鄉中興國小捐贈設置全台首座紙圖書館，但館內紙製桌椅、書櫃等設施歷經...

影／頭城國中畢業典禮 校友慨捐290萬讓班班有冷氣

宜蘭縣頭城國中今天畢業典禮，獲贈大禮物，校友魏朝宗不忍學弟妹上課受酷熱，慨捐290萬元，讓班班有冷氣。

影／下雨鞋濕光腳丫上課 全班師生電腦做幸福夾腳拖

基隆市港西國小日前有一名學生因為下大雨，從家裡走到學校鞋子全濕了，老師看到他怎麼光腳丫上課，一問才知道是鞋子全濕了，全班...

難忘的畢典 光榮國小帆渡愛河領證書

高雄市鹽埕區光榮國小昨天舉行第70屆畢業典禮，72名畢業生下午駕帆渡愛河，從學校前的光榮碼頭出發，沿途在音樂館前領取榮譽...

熱門新聞

全台第7校！淡江廢除二一制 盼給學生更多學習機會

影 ／咬一下！炸裂你的手 這種白蟻大顎彈速度秒飆132公尺

某軍校：性騷案成立性騷研究生的師長遭解聘

副閣揆沈榮津是台南之光 興國中學為傑出校友獻上祝福

花半年搞懂經濟學考進台電 順甩20公斤

校外人士進入校園不當教學 范雲：教育部應嚴加把關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。