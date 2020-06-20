新竹「小陳時中」宣導潔牙 獲校園健康主播冠軍

為推廣健康教育，教育部每年舉辦「校園健康主播」評選活動，邀國小到高中職師生拍攝健康促進影片參加比賽。國教署表示，今年共142件作品參賽，最後選出前五名優勝作品和九名佳作。新竹市水源國小以「健康素養好口腔」為主題拍片，並到社區推廣口腔保健和潔牙，獲本屆第一名。

國教署表示，校園健康主播評選活動今年邁入第四屆，共收到142件參賽作品，含括議題多元，除口腔、視力保健和健康體位外，也有中學關注性教育、新興菸品危害、健保用藥與防疫等議題。

國教署指出，今年第一名作品是新竹市水源國小的「健康素養好口腔」，片中說明學校成立健康促進社，由學生到各班推廣口腔保健，辦理「我是家庭小牙醫」活動，引領學生與家人互動參與潔牙行動，也將口腔保健推廣到社區。

第二名是苗栗縣溪洲國小作品「軌跡」，片中教師化身為蔬菜水果公仔、健康代言人，各科教師帶領學生在不同生活情境上進行生活技能演練，讓學生在生活中應用，從中學習解決問題，並將所學帶回家庭，落實健康生活。

第三名為台北市興雅國中「興雅新聞台：健康體位專題」，片中報導學生常遇到飲食誘惑等生活情境，展現學生如何達到充足睡眠、均衡飲食、規律運動的歷程，及結合校本課程推動各年級運動競賽活動、運動社團等，提供促進健康體位的支持性環境。