621全台瘋日環食 高雄港和國小將到雲林辦觀測活動

6月21日「日環食」登場，錯過要等195年後，這項天文奇景引發全台觀測熱潮，高雄市港和國小日環食當日將在雲林舉辦親子觀測活動，邀親師生把握千載難逢機會共賞天文奇觀。

「日環食」現象一生難得偶遇一次，錯過就得等兩世紀，今年「日環食」推估將在金門、澎湖、嘉義、雲林、高雄、台南、南投、台東、花蓮等縣市登場，全台天文迷無不引頸期盼。

推廣天文教育不遺餘力的高雄港和國小表示，這次日食發生的時間在下午2點49分到5點25分間，範圍橫跨非洲內陸到西太平洋，由於此時太陽被月球遮蔽後，呈現出一圈明亮光環，像極閃閃發光的金環，所以日環食也被稱作「金環食」。

台灣中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，但高雄偏南地區因不在環帶上，屆時只能看到日偏食，為把握這次難得的機會，高雄市港和國小決定日環食當日到雲林地區舉辦親子觀測活動。

港和國小也為這次天文盛事，提前舉辦家長志工觀測說明課程，由老師鄭文光指導大家DIY簡單的觀測片，他表示，把回收的磁碟片拆開後，取出中間的黑色碟片，並在一張厚紙中間挖個小洞，套上黑色碟片就能完成。