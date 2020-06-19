影／下雨鞋濕光腳丫上課 全班師生電腦做幸福夾腳拖
基隆市港西國小日前有一名學生因為下大雨，從家裡走到學校鞋子全濕了，老師看到他怎麼光腳丫上課，一問才知道是鞋子全濕了，全班師生就利用資訊課大家一起動手，用電腦自製夾腳拖，從畫下腳型，到利用雷切機切出鞋底，再釘上夾腳拖的支架及鞋帶，全都學生動手做，完成一雙幸福夾腳拖。
5月28日上午基隆下大雨，港西國小一名走路到校的學生，鞋子全都濕了，只好脫鞋上課，資訊老師羅雅真看到學生光腳丫，一問才知道是鞋子全濕了來不及乾，穿起來也不舒服。就利用資訊課讓學生動手自製拖鞋。
全國師生如何幫同學造一雙臨時替換拖鞋？羅雅真說，首先先用筆畫下學生的腳型，拍照上傳圖檔軟體，接著利用雷切機切出拖鞋底，再鋸切出夾腳拖的筷子支架。最後進行組合，將夾腳拖支架敲入，再鎖上鞋帶，一雙應急的夾腳拖就完成了。
當天光腳上課的學生說，當時鞋襪都濕了才脫下，老師就幫忙做夾腳拖，大家一起動手幫忙，用筷子、繩子等做成，好高興。其他同學說「以後就不怕下雨了」、「以前下大雨時，常穿濕鞋上課，很不舒服」。
羅雅真說，全班一起想辦法，利用生活中可以找到的東西來解決，當天了一雙給這名學生穿，隨後課程全班都自己做一雙，學生未來還可動動腦，彩繪鞋面及加上鞋底防滑設計。
基隆市多雨的天氣，常常下雨，不少學生都有鞋子被淋濕的經驗，學校沒有替代鞋子可換，就得穿上濕鞋一整天上課，十分難受，港西國小貼心的夾腳拖，讓學生很有感，覺得很實用。
港西國小校長吳哲銘表示，透過老師的引導，讓學生學會遇到問題如何解決問題，基隆多雨常會有這種問題，是很好很實用的創意教學。
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