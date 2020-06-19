影／頭城國中畢業典禮 校友慨捐290萬讓班班有冷氣

宜蘭縣頭城國中今天畢業典禮，獲贈大禮物，校友魏朝宗不忍學弟妹上課受酷熱，慨捐290萬元，讓班班有冷氣。

頭城國中第50屆畢業典禮今天舉行，學生開心喊「我畢業了」，但又捨不得在校3年情誼，不少人感動落淚。

而極端氣候下，頭城國中也面臨夏天酷熱的考驗，教室沒冷氣，室溫飆到30多度，學生上課搧風還是汗流浹背，學生自治會選舉時，「裝冷氣」是重要競選訴求與政見，但只能退而求其次，裝上窗簾擋烈日。

校長林惠珠與家長會長吳啟東等人尋求資源改善，校友魏朝宗獲知與力挺，慨捐290萬元，並立即啟動，為教室裝冷氣，相關冷氣系統在5月底完成安裝與驗收，今天畢業典禮同時，舉辦捐贈儀式。

林惠珠感謝，並期許學生更專注學習，有好成績表現，未來有能力，像魏先生一樣，散播更多愛。