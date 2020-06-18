元智引進聊天機器人當外語助教 24小時都可練日文

AI也能幫學生學語言！元智大學應用外語系與資訊學院合作引進日本聊天機器人「TAPIA」作為外語學習輔助助教，系主任吳翠華說，機器人可抓到學習者的程度，並調整對話內容，不受時間與空間限制，提升學習效率。

吳翠華說，TAPIA是目前最沒有機器音的日語聊天機器人。根據史丹佛大學研究，聊天機器人輔助學習效果勝過教育APP，應外系導入大一日語會話跟讀練習的經驗，不同於補習班或線上家教，對話機器人相對成本低，且可「全年無休」，學習者想在半夜練習都不是問題，不必受限於補習班或課堂上學習。

她也說，TAPIA可愛的外型、日語發音，以及聊天機器人很有耐心，也不會因為練習者語言能力太弱而生氣，消除不好意思開口的心理障礙，受學生好評。

吳翠華表示，元智大學應用外語系2018年分別與資傳系副教受鄧進宏、資工系教師葉奕成跨域合作，共同研發AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）初級日語會話教材，另與資傳系教師黃怡錚共同研發VR虛擬日本文化體驗系統。