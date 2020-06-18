北部九縣市第一屆高中生文學獎今頒獎 明年擬擴大辦理

桃園市政府與武陵文教基金會主辦北部九縣市第一屆高中生文學獎徵件1162件，歷經初選、決選審查，今天在桃園綜合會議廳頒發新詩、散文組前三名與佳作學生獎金與獎座，散文組第一名10萬元、新詩第一名6萬元，高額獎金可謂「一字千金」，基金會說，重賞下必有勇夫，學生創作質量俱佳，評審都很驚艷，明年文學獎擬擴大辦理。

武陵文教基金會前2年辦桃園市的高中生文學獎，成效不錯，108學年度與桃園政府合作擴大辦北部九縣市第一屆高中生文學獎，由於獎金優渥，吸引各校好手投稿，今天頒獎典禮，副市長高安邦、基金會董事長邱奕志、市議員林政賢與多名校長都出席。

文學獎共收到1162篇稿件，新詩組作品795篇、散文組作品367篇，請到多名副刊主編、文學雜誌與作家擔任審查委員，經激烈初決選審查，分別選出各組前三名與各十名佳作學生，新詩第一名為新竹女中涂平萱、散文組第一名為新北市非學校型實驗教育詹妙雲，另新竹女中林佩妤則一舉囊括散文與新詩第三名，文學表現令人驚喜。

高安邦說，數位時代來臨，現代學生較少閱讀紙本與創作文章，市府與基金會共同主辦文學獎比賽，希望鼓勵學生繼續創作帶來正向風氣；邱奕志與基金會執行長何良鴻也說，基金會成立滿10年，除了補助清寒學生與引進大型藝文團隊，這次擴大辦文學獎，感謝董事賴文祥、楊麗秋與許文慶各捐10萬元獎金，讓文學獎辦得更成功圓滿。

武陵文教基金會常務董事、現任六和高中校長林繼生是文學獎重要推手，他說，此次文學獎投稿作品相當精彩，無論題材多元、手法新穎，都讓評審為之驚艷，評審也希望基金會能擴大辦理全國性的文學獎，基金會也將以此為目標，希望明年繼續擴大。