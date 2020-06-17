高雄六龜新威國小生想畢業 先過攀樹這一關

高雄六龜區客家聚落的新威國小今年有9位畢業生，校方今天為畢業生辦別開生面的攀樹舉旗換畢業證書，讓學生擁有難忘的成長回憶。

新威國小位於高雄市六龜區，屬於特級偏遠學校，學生在群山環抱的蓊鬱森林間學習，享有藍天綠地的優美環境，全校學生不到50人，是一所迷你小校。

校內有一棵吉貝木棉校樹在2015年獲頒全國最美校樹榮耀而聞名遐邇，校長林淑芳每年給畢業生的禮物皆與校園特色有關，今年送給畢業生的紀念品以吉貝木棉枝幹切片，製成學生個人專屬紀念雷雕立座作品，還規畫攀樹摘旗換畢業證書活動，頗具巧思。

新威校園停車場四周樹木圍繞，唯一的桃花心木是吉貝木棉校樹外，學生接觸最多的一棵樹，這一棵從茂林國家風景區（舊稱新威苗圃）移植到校內的桃花心木，數十年來，逐漸長成主幹堅實、枝繁葉茂的大樹。

9位畢業生在畢業考結束後即前往六龜高中進行訓練，攀樹專家、六龜高中主任吳郁銘說，攀樹活動有助培養學生的毅力與耐力，學生從樹下到高處，從不同視角看見環境。

今天上午在教練與助教協助下，學生穿上護具裝備、戴安全帽，摩拳擦掌準備攀爬大樹，拿下屬於自己的旗子，以此更換畢業證書。