草創初期打下革命情感 教師自創畢業歌歡送畢業生

新北市汐止區樟樹國際實創高級中學今舉辦畢業典禮，為讓學生留下美好回憶，教師們在台上送上彩蛋，表演自導自創自唱歌曲，甚至拍攝MV祝福學校第一屆畢業生。

樟樹實中2017年8月改制，成為全國首座跨群科實驗技術高級中學，校內分為數位設計、時尚設計2科系，每年招收90人，招生方式以30％學區優先免試、70％獨招為主。

今年為改制第3年，樟樹實中也在今天為改制後第一屆學生舉辦畢業典禮，為讓畢業生有個美好回憶，教師們齊心合作，自掏腰包並自導自演自創自唱畢業歌送給學生。

樟樹實中表示，改制後的第一屆師生擁有濃厚革命情改，學校草創初期，全校教師及學生一同搬桌椅、架設備、布制教室，學生三年來一路跟著老師們篳路藍縷，如今即將畢業，老師們也十分不捨。

因此，教師們決定籌畫秘密驚喜給第一屆畢業生，由任教高三的英文老師張哲瑋擔任歌曲製作、多媒體科老師林莉軒擔任MV拍攝剪輯，帶領其他16名任課老師一同參與、編排此計畫。

畢業典禮的最後播放老師們自導自演的畢業MV，透過歌詞表達對畢業生的期許，其中一段歌詞「期待那天大海很遼闊，找到自己的路，不迷惑」，盼第一屆畢業生能帶走三年來老師的教誨，並勇於面對未來的挑戰。

有畢業生表示，聽到是老師自導自演的MV覺得很驚訝，看完MV內容後覺得感動又窩心，也希望自己能夠像歌詞說的一樣，找到人生方向，朝自己有興趣的道路前進且不怕任何跳戰。