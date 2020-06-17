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高雄4校雙語教育大躍進 用公立學費念國際專班

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
高雄市立仁武、瑞祥、林園及文山四所完全中學攜手並進，扎根國中雙語課程，也在高中部創設「英語國際專班」。記者王慧瑛／攝影
高雄市立仁武、瑞祥、林園及文山四所完全中學攜手並進，扎根國中雙語課程，也在高中部創設「英語國際專班」。記者王慧瑛／攝影

高雄市立仁武高中、瑞祥高中、林園高中、文山高中攜手拚雙語教育，今年9月起國中部推動雙語課程，高中部成立「英語國際專班」，引入大學AP課程，與大學接軌，提升高雄學子英語力與全球力。仁武高中國中部學生余念儒說，她從小對語言有高度興趣，學校高中部規畫國際專班，她將選擇就近入學，期待與外籍老師互動，提升英文口語表達能力，也期盼高二能到海外移地學習，拓展國際視野。

民進黨立委林岱樺說，仁武高中等4校以聯盟型態推英語教育，分享課程、師資等資源，就讀國際專班的弱勢學子，也能獲得補助出國交流的機會，希望高雄能成為全國英語教學的示範城市。高雄市議員江瑞鴻笑說，讀國中時期最害怕英文課，很羨慕現在的學子，有更能引發學習興致的英語學習環境。

提出此計畫藍圖的實踐大學講座教授陳超明說，就讀國際專班優勢是能與國際接軌，高二暑假安排到澳洲、新加坡等國家做交流，培養國際溝通能力，也能提升投入職場競爭力

陳超明不諱言此計畫最大挑戰是經費與師資，前3年經費確定到位，4校每年每校約需500萬經費，其中350萬由國教署協助，另150萬由高雄市教育局挹注。外語師資團隊也是重要一環，除網羅外師，也希望對此計畫有熱情的中師加入，嘗試用英語授課。

陳超明觀察，他身旁很多高雄友人離鄉到台北追求更好的英語學習環境，過程要花更多成本，全世界偉大國家都是雙城市的競爭，包含日本有東京和大阪，韓國有釜山與首爾，台灣也應該台北與高雄並進發展，不是要翻轉台灣地圖，是想翻轉台灣的人才分布，讓高雄成為具有國際人才的都市，留在高雄就能享受一流教育。

仁武高中家長會長鄭菊月說，國中部推動雙語課程，高中部成立「英語國際專班」能鼓勵優秀學子留鄉就讀，家長花公立學校費用，就能享受私中級課程，也有助學校提升競爭力，創造多贏。

仁武高中教務主任黃宏文說，若對4校國際專班有興趣的國中應屆畢業生，在選填志願時，可以這4校做為選校參考，4校會透過校內公正、公開徵選，擇優比序篩選，一班35人，徵選作業由各校自行辦理。

提出此計畫藍圖的實踐大學講座教授陳超明說，就讀國際專班優勢是能與國際接軌，高二暑假安排到澳洲、新加坡等國家做交流，培養國際溝通能力，也能提升投入職場競爭力。記者王慧瑛／攝影
提出此計畫藍圖的實踐大學講座教授陳超明說，就讀國際專班優勢是能與國際接軌，高二暑假安排到澳洲、新加坡等國家做交流，培養國際溝通能力，也能提升投入職場競爭力。記者王慧瑛／攝影
高雄市立仁武、瑞祥、林園及文山四所完全中學攜手並進，扎根國中雙語課程，也在高中部創設「英語國際專班」。記者王慧瑛／攝影
高雄市立仁武、瑞祥、林園及文山四所完全中學攜手並進，扎根國中雙語課程，也在高中部創設「英語國際專班」。記者王慧瑛／攝影
實踐大學講座教授陳超明說，他積極提升高雄雙語學習環境，不是要翻轉台灣地圖，是想翻轉台灣的人才分布，讓高雄成為具有國際人才的都市，留在高雄就能享受一流教育。記者王慧瑛／攝影
實踐大學講座教授陳超明說，他積極提升高雄雙語學習環境，不是要翻轉台灣地圖，是想翻轉台灣的人才分布，讓高雄成為具有國際人才的都市，留在高雄就能享受一流教育。記者王慧瑛／攝影

陳超明 高雄市 競爭力

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